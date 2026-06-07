Drama voor Verstappen bij start F1-race Monaco: "Geweldig, compleet naar de kloten!"

Een drama voor Max Verstappen in Monaco. De Nederlander mocht na een knappe kwalificatie dromen van de overwinning in het prinsdom, maar bij de start van de race leek de Red Bull Ford-motor de geest te geven.

Verstappen ving de race in het prinsdom aan vanaf de tweede plaats, nadat hij in een zeer interessante kwalificatie in Q3 slechts 0,043 seconde toe moest geven op de pole-tijd van kampioenschapsleider Kimi Antonelli. Met een tweede startplaats leek er een mooi resultaat in het verschiet te liggen voor Verstappen, maar direct bij de start van de Grand Prix van Monaco ging het mis. De viervoudig wereldkampioen kwam bij het uitgaan van de lichten niet van van zijn plek, waarna hij terug viel naar de laatste plaats. Het team gaf hem vervolgens opdracht om terug de pits in te rijden.

Artikel gaat verder onder video

Drama voor Verstappen in Monaco

Even leek het erop dat Verstappen naar de harde band zou switchen om vervolgens de race in één keer uit te rijden, maar de Red Bull-crew draaide de auto in plaats daarvan terug de garagebox in. Over de boordradio liet Verstappen weten dat de motor "f*cked" was. "Top dit, compleet naar de kloten!", klonk het cynisch. Motorproblemen gooien dus roet in het eten voor de 28-jarige Red Bull Racing-coureur.

Gerelateerd