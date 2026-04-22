Haase over GT3-rivaal Verstappen: "Toen kwam Max eraan. Tu tu du du! Niet te verdedigen"

Volgens Audi-coureur Christopher Haase was er geen houden aan toen Max Verstappen hem voorbijvloog tijdens de NLS5-race op de Nürburgring Nordschleife. De ervaren Duitser blikt met een knipoog terug op een intens gevecht met de Nederlander, waarbij een onoplettende achterblijver hem de das omdeed en Verstappen optimaal kon profiteren. Dat laat de racewinnaar weten in een gesprek op het YouTube-kanaal van Mennem.

Verstappen nam op 19 april 2026 plaats in een Mercedes GT3-bolide voor de langeafstandsrace in Duitsland. Daar kruiste hij de degens met Haase, die samen met Ben Green en Alexander Sims de Audi R8 LMS GT3 Evo II van het team Scherer Sport PHX bestuurde. Hoewel Haase de vieruursrace uiteindelijk op zijn naam schreef en Verstappen ver terugviel door schade, leverde de openingsfase een spectaculair duel op tussen de twee coureurs. Haase probeerde in die beginfase weg te rijden van de Red Bull Racing-coureur, die in de GT3-wereld ook bekendstaat om zijn slimme omgang met de Balance of Performance. "Ik kon me een beetje losrijden, dat ging eigenlijk best goed. Ik probeerde steeds een zo groot mogelijk gat te houden, want je weet nooit wanneer je in verkeer terechtkomt en iemand weer aansluit", aldus de Duitser.

Gehinderd door verkeer

Het gevreesde verkeer diende zich al snel aan toen de leider in de wedstrijd de bekende sectie Flugplatz naderde. Haase zag een langzamere deelnemer rijden en besloot strategisch van zijn gas te gaan. "Toen reed ik richting Flugplatz. Al bij het aanremmen, toen ik uit die linkerbocht kwam, zag ik boven op de heuvel al een auto rijden", legt de 38-jarige coureur uit. "Bij Flugplatz heb ik toen een beetje gelift. Ik dacht: liever nu iets snelheid eruit halen, zodat ik later niet hoef te remmen of nog meer moet liften", verklaart hij zijn beslissing. De achterblijver had de aanstormende Audi echter niet in de gaten en stuurde onverwachts naar rechts. Haase moest daardoor hard in de ankers, wat hem dertig tot veertig kilometer per uur aan snelheid kostte.

Dat moment van oponthoud was precies waar Verstappen op wachtte. De viervoudig wereldkampioen benutte de kans direct. Lachend herinnert Haase zich hoe de Nederlander met een enorm snelheidsverschil langszij kwam, waarbij hij gekscherend het bekende overwinningsmelodietje van Verstappen nabootst. "En toen kwam Max eraan, en die kwam hier gewoon met 50 km/u meer aan. Tu Tu du du. Het viel niet meer te verdedigen!", grapt de winnaar van de race.

Voor Verstappen vormde het uitstapje naar de Nordschleife een welkome afwisseling tijdens een moeizame start van zijn Formule 1-campagne in 2026. Waar hij in de GT3-bolide vooraan kon meestrijden, kampt hij in de koningsklasse momenteel met een gebrek aan snelheid door de nieuwe technische reglementen. De Nederlander reist begin mei af naar Florida voor de Grand Prix van Miami, waar een sprintweekend op het programma staat. Daar hoopt hij het tij te keren voor Red Bull Racing, aangezien hij na de eerste drie races de negende plaats in het kampioenschap bezet met slechts twaalf punten.

Tijdschema F1 Miami GP 2026 (Nederlandse tijd) Dag Sessie Tijd (NL) Vrijdag 1 mei Vrije Training 1 18:30 - 19:30 Vrijdag 1 mei Sprintkwalificatie 22:30 - 23:14 Zaterdag 2 mei Sprintrace 18:00 - 19:00 Zaterdag 2 mei Kwalificatie 22:00 - 23:00 Zondag 3 mei Grand Prix (Race) 22:00

