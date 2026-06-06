Verstappen zet Red Bull Racing in de wachtkamer: "Ik heb geen haast"
Verstappen zet Red Bull Racing in de wachtkamer: "Ik heb geen haast"
Het team van Red Bull Racing heeft alle geruchten rondom de toekomst van Max Verstappen ook meegekregen en wil volgens De Telegraaf nu opheldering van de viervoudig kampioen. Verstappen ligt nog altijd vast tot en met 2028, maar Red Bull zou ook graag duidelijkheid willen hebben dat de Nederlander blijft.
De verbintenis van Verstappen loopt dus nog wel een paar jaar door, maar er zijn prestatieclausules in het contract opgenomen, waardoor Verstappen alsnog tussentijds kan vertrekken. Dat heeft te maken met zijn positie in het klassement. De Red Bull-coureur bezet momenteel P7. Het opvallende is dat ook Verstappen zelf tegenover de krant nog niet wil bevestigen dat hij gewoon doorgaat bij Red Bull of zijn heil bij een ander team gaat zoeken. Daarbij benadrukt het medium dat Verstappen momenteel geen haast heeft, maar dat Red Bull nu vooral opheldering wil.
Alternatieven Red Bull
Het Oostenrijkse team hoopt dat Verstappen blijft, maar kijkt ook naar mogelijke vervangers. Een van die potentiële vervangers, Charles Leclerc, is echter weggevallen, aangezien de Monegask een contractverlenging bij Ferrari heeft getekend. Een andere vervanger zou Oscar Piastri zijn. Bronnen melden aan De Telegraaf dat de Australiër bij McLaren kan vertrekken als de prestaties tegenvallen.
Verstappen heeft geen haast
Verstappen zelf wacht het allemaal rustig af: "Voor mij is dat op dit moment niet de grootste zorg en ik heb nog twee jaar te gaan. Eerst moet ik bepalen of ik langer door wil gaan dan 2028. Ik heb geen haast, anders had ik al lang en breed een contract getekend tot 2040…."
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