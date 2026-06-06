De zinderende kwalificatie voor de F1 Grand Prix van Monaco ligt achter ons! En Max Verstappen kan morgen meedoen in de strijd om de overwinning. In deze GPFans Recap zorgen wij ervoor dat jij weer helemaal up-to-date bent rondom al het Formule 1-nieuws.

Andrea Kimi Antonelli mag de wedstrijd in Monte Carlo vanaf de pole position aanvangen, nadat hij de snelste tijd klokte in de kwalificatie. Verstappen werd dus tweede, maar het gat was o zo klein. Ferrari had gehoopt op de voorste startrij terecht te komen, maar Lewis Hamilton en Charles Leclerc moesten genoegen nemen met plekken drie en vier. Ze deden het nog altijd beter dan George Russell, die teleurstellend zesde werd. Ondertussen moet Frédéric Vasseur de Grand Prix van Monaco aan zich voorbij laten gaan, zijn er details over het Mercedes-contract van Russell uitgelekt en heeft Verstappen al een opvolger van zijn vaste race-engineer Gianpiero Lambiase op het oog.

Artikel gaat verder onder video

Vasseur ontbreekt bij Ferrari in Monaco: teambaas ter observatie naar medisch centrum

Ferrari heeft via een officieel statement laten weten dat teambaas Frédéric Vasseur niet aanwezig is op het circuit in Monaco. De 58-jarige Fransman verblijft momenteel ter observatie in een lokale medische instelling nadat hij zich na de trainingen op vrijdag onwel voelde. "Fred Vasseur zal vandaag niet aanwezig zijn op het circuit", zo luidt het begin van het statement. "Na enkele medische controles zal Fred onder observatie blijven in een lokale medische instelling", aldus de renstal. Ferrari benadrukt dat er verder geen details over zijn specifieke aandoening of gezondheidstoestand worden gedeeld. Lees hier het hele artikel over Frédéric Vasseur die niet in Monaco aanwezig is.

Related image

'Mercedes heeft 'Verstappen-clausule' in contract Russell staan'

George Russell vecht in 2026 bij Mercedes niet alleen met teamgenoot Kimi Antonelli voor de wereldtitel, maar ook om lijfsbehoud bij het Duitse team, zo meldt De Telegraaf. Russell en Mercedes verlengden vorig jaar hun verbintenis, maar daarin zouden bepalingen staan waardoor Mercedes uiteindelijk van de Engelsman af kan. Het medium onderschrijft dat Max Verstappen de beslissing over zijn toekomst momenteel vooruitschuift en dat dit mogelijk verband heeft met de situatie bij Mercedes en Russell. Zo heeft teambaas Toto Wolff er geen geheim van gemaakt dat hij de viervoudig kampioen zou willen inlijven, en in het contract van Russell zouden bepalingen staan waardoor Mercedes kan ingrijpen. Lees hier het hele artikel over de Verstappen-clausule in Russells contract.

Related image

Verstappen heeft vervanger van 'GP' al in beeld: 'Die loopt al binnen het team rond'

Dat Gianpiero Lambiase aan het einde van het seizoen gaat vertrekken bij Red Bull Racing, wisten we natuurlijk al. Voor Max Verstappen betekent dat dat hij op zoek moet naar iemand die 'GP' kan vervangen. In gesprek met Viaplay onthult de Nederlander dat hij al iemand in gedachten heeft die op dit moment werkzaam is bij Red Bull Racing. "Dat gaat wel stap voor stap. Ik heb wel ideeën over wie ik natuurlijk wil hebben. Die loopt ook al binnen het team rond. Dus dat gaat gewoon geleidelijk, denk ik, maar op dit moment nog niet. Daar is het denk ik ook nog iets te vroeg voor." Lees hier het hele artikel over de opvolger van race-engineer Gianpiero Lambiase.

Related image

Antonelli pakt pole Monaco in 'meest intense' kwalificatie: "Verstappen kwam zo dichtbij!"

Andrea Kimi Antonelli mag de F1 Grand Prix van Monaco morgen vanaf de beste startplek aanvangen. Hij heeft de pole position gepakt op de straten van Monte Carlo. "Het was zo'n rondje dat we een magisch rondje noemen. Het lukte om alles aan elkaar te rijgen en Max kwam zo dichtbij. Volgens mij zat er slechts een milliseconde tussen ons twee na de eerste run in Q3", vertelde Antonelli na afloop. Lees hier het hele artikel over Andrea Kimi Antonelli die reageert op zijn pole position.

Related image

Russell tast in het duister na kleurloze P6 in Monaco: "Geen antwoord op die vraag"

George Russell tast in het duister over zijn huidige vorm na een teleurstellende kwalificatie voor de F1 Grand Prix van Monaco. De Mercedes-coureur kwam op het stratencircuit niet verder dan de zesde tijd en moest bijna vier tienden toegeven op zijn teamgenoot Andrea Kimi Antonelli, die de poleposition veroverde. De Brit stelt dat hij het vertrouwen in zijn wagen volledig kwijt is. "Aan het begin van het jaar was elke ronde die ik reed in een training of kwalificatie goed voor P1 of in het ergste geval P2", blikt hij terug bij Viaplay. Inmiddels is dat gevoel volledig verdwenen. "Nu ben ik nergens te bekennen en heb ik geen vertrouwen in de auto. De auto voelt anders. Ik worstel om er ook maar iets uit te halen. Lees hier het hele artikel over George Russell die niks snapt van zijn teleurstellende prestatie.

Related image

Verstappen gaat in op tweede sector waar hij pole aan Antonelli verloor door "bekend probleem"

Max Verstappen is verrast dat hij tijdens de kwalificatie voor de F1 Grand Prix van Monaco heeft kunnen meestrijden om de pole position. De coureur van Red Bull Racing kende een uitdagende aanloop naar de sessie, maar wist uiteindelijk beslag te leggen op de tweede startplaats. Hij zal Andrea Kimi Antonelli dus vergezellen op de voorste rij. "Gisteren voelde het allemaal wel redelijk goed aan, alleen vanmiddag in VT3 totaal niet", blikt hij terug tegenover Viaplay. Na de laatste vrije training besloot het team een aantal aanpassingen terug te draaien en verbeteringen door te voeren. Dat pakte beter uit dan Verstappen had voorzien. "Ik had eigenlijk niet verwacht dat ik mee zou doen voor pole, dus op dat gebied was het gewoon goed." Lees hier het hele artikel over waar Max Verstappen de pole aan Andrea Kimi Antonelli verloor.

© Red Bull Content Pool

Geschreven door Vincent Bruins - Redacteur GPFans NL Vincent Bruins (29) is een Nederlandse Formule 1-redacteur met vier jaar ervaring in de F1-journalistiek. Hij heeft meer dan tien jaar ervaring als redacteur en content creator in de GT-racerij. Hij duikt graag in de technische en sportieve reglementen. Zo weet Vincent alle ins en outs op het gebied van bijvoorbeeld de techniek van F1-bolides en straffen. Tevens schrijft hij bij GPFans columns. Bekijk volledige biografie

Gerelateerd