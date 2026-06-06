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Max Verstappen, Gianpiero Lambiase, generic, 2026, Red Bull

Verstappen heeft vervanger van 'GP' al in beeld: 'Die loopt al binnen het team rond'

Max Verstappen, Gianpiero Lambiase, generic, 2026, Red Bull — Foto: © IMAGO

Verstappen heeft vervanger van 'GP' al in beeld: 'Die loopt al binnen het team rond'

Remy Ramjiawan
Redacteur/presentator GPFans
Formule 1-verslaggever, interviewer, maar ook presentator en redacteur

Dat Gianpiero Lambiase aan het einde van het seizoen gaat vertrekken bij Red Bull Racing, wisten we natuurlijk al. Voor Max Verstappen betekent dat dat hij op zoek moet naar iemand die 'GP' kan vervangen. In gesprek met Viaplay onthult de Nederlander dat hij al iemand in gedachten heeft die op dit moment werkzaam is bij Red Bull Racing.

Lambiase en Verstappen werden in 2016 aan elkaar verbonden tijdens de Grand Prix van Spanje. Het debuut van hun samenwerking werd direct met een overwinning bekroond, want de Nederlander wist die eerste wedstrijd voor de Oostenrijkers meteen te winnen. Daarna volgden ook diverse kampioenschappen, waarbij Lambiase het vertrouwde geluid in de oren van Verstappen was. Daar komt echter een einde aan, want Lambiase heeft getekend bij McLaren. 'GP' zal daar naar verwachting in 2028 aansluiten. Hoewel McLaren zelf nog wat geheimzinnig doet over de nieuwe functie van Lambiase, vertelde Laurent Mekies dat hij als teambaas aan de slag gaat.

Verstappen weet wel wie Lambiase kan opvolgen

Voor Verstappen betekent dat dat hij op zoek moet naar een vervanger voor 'GP'. Daarvoor heeft de Nederlander al een idee: "Dat gaat wel stap voor stap. Ik heb wel ideeën over wie ik natuurlijk wil hebben. Die loopt ook al binnen het team rond. Dus dat gaat gewoon geleidelijk, denk ik, maar op dit moment nog niet. Daar is het denk ik ook nog iets te vroeg voor."

'GP' wordt op een bepaald moment buiten de vergaderingen gehouden

Uiteindelijk vertrekt Lambiase naar een van de grote concurrenten en het moment dat de race-engineer buiten de belangrijke vergaderingen wordt gehouden, komt ook steeds dichterbij: "Maar het is logisch dat daar op een gegeven moment, richting het einde van het jaar, langzaam verandering in komt. Op een gegeven moment wordt er natuurlijk minder informatie gedeeld. Ja, dat snapt hij zelf denk ik ook wel."

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