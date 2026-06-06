Antonelli pakt pole Monaco in 'meest intense' kwalificatie: "Verstappen kwam zo dichtbij!"
Antonelli pakt pole Monaco in 'meest intense' kwalificatie: "Verstappen kwam zo dichtbij!"
Andrea Kimi Antonelli mag de F1 Grand Prix van Monaco morgen vanaf de beste startplek aanvangen. Hij heeft de pole position gepakt op de straten van Monte Carlo. De kampioenschapsleider reageert na een 'magisch' rondje.
De top vier teams zaten ontzettend dicht bij elkaar gedurende de kwalificatie. Uiteindelijk is Antonelli die boven iedereen is uitgestegen om met een 1:12.051 de pole position te pakken. Max Verstappen zal de Mercedes-coureur vergezellen op de voorste startrij. De marge na de eerste run in Q3 was slechts één duizendste van een seconde, maar in de allesbepalende tweede run groeide het gat naar 0.043 seconden. "Het was zo'n rondje dat we een magisch rondje noemen. Het lukte om alles aan elkaar te rijgen en Max kwam zo dichtbij. Volgens mij zat er slechts een milliseconde tussen ons twee na de eerste run in Q3", vertelt Antonelli na afloop.
Meest intense kwalificatie van het seizoen
"Ik wist dat de laatste ronde goed was en ik was aan het hopen dat het genoeg was", vervolgt hij. "Ja, het zat zo dicht bij elkaar, maar hier ben ik ontzettend blij mee. Mijn dank gaat uit naar het team, omdat we het gisteren best lastig hadden, en vandaag is het gelukt om flink te verbeteren."
Antonelli legt uit dat Monaco de meest intense kwalificatie van het seizoen is. "Het is zo'n enorme uitdaging hier. De vrije trainingen zijn al lastig, omdat je steeds dichter en dichter bij de limiet komt. Als je nog die laatste twee tienden wilt vinden, dan is dat niet gemakkelijk. De muren komen dan steeds dichter naar je toe en het is moeilijk om het zelfvertrouwen te behouden."
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