George Russell vecht in 2026 bij Mercedes niet alleen met teamgenoot Kimi Antonelli voor de wereldtitel, maar ook om lijfsbehoud bij het Duitse team, zo meldt De Telegraaf. Russell en Mercedes verlengden vorig jaar hun verbintenis, maar daarin zouden bepalingen staan waardoor Mercedes uiteindelijk van de Engelsman af kan.

Russell begon het seizoen nog sterk, maar de afgelopen vier Grands Prix werden gewonnen door klassementsleider Antonelli. Het onderlinge verschil is nu dan ook 43 punten in het voordeel van de Italiaan. Toch zijn er nog een heleboel races te gaan en is de titelstrijd nog lang niet gestreden.

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'Mercedes houdt Verstappen in de gaten voor plekje Russell'

Het medium onderschrijft dat Max Verstappen de beslissing over zijn toekomst momenteel vooruitschuift en dat dit mogelijk verband heeft met de situatie bij Mercedes en Russell. Zo heeft teambaas Toto Wolff er geen geheim van gemaakt dat hij de viervoudig kampioen zou willen inlijven, en in het contract van Russell zouden bepalingen staan waardoor Mercedes kan ingrijpen. Russell moet Antonelli verslaan. "Lukt dat de Brit niet, dan kan Mercedes - oneerbiedig gezegd - van hem af door bepalingen in zijn vorig jaar getekende contract", zo stelt de krant.

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