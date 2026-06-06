close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
Verstappen and Russell at Mercedes

'Mercedes heeft 'Verstappen-clausule' in contract Russell staan'

Verstappen and Russell at Mercedes — Foto: © IMAGO x GPFANS
2 reacties

'Mercedes heeft 'Verstappen-clausule' in contract Russell staan'

Remy Ramjiawan
Redacteur/presentator GPFans
Formule 1-verslaggever, interviewer, maar ook presentator en redacteur

George Russell vecht in 2026 bij Mercedes niet alleen met teamgenoot Kimi Antonelli voor de wereldtitel, maar ook om lijfsbehoud bij het Duitse team, zo meldt De Telegraaf. Russell en Mercedes verlengden vorig jaar hun verbintenis, maar daarin zouden bepalingen staan waardoor Mercedes uiteindelijk van de Engelsman af kan.

Russell begon het seizoen nog sterk, maar de afgelopen vier Grands Prix werden gewonnen door klassementsleider Antonelli. Het onderlinge verschil is nu dan ook 43 punten in het voordeel van de Italiaan. Toch zijn er nog een heleboel races te gaan en is de titelstrijd nog lang niet gestreden.

'Mercedes houdt Verstappen in de gaten voor plekje Russell'

Het medium onderschrijft dat Max Verstappen de beslissing over zijn toekomst momenteel vooruitschuift en dat dit mogelijk verband heeft met de situatie bij Mercedes en Russell. Zo heeft teambaas Toto Wolff er geen geheim van gemaakt dat hij de viervoudig kampioen zou willen inlijven, en in het contract van Russell zouden bepalingen staan waardoor Mercedes kan ingrijpen. Russell moet Antonelli verslaan. "Lukt dat de Brit niet, dan kan Mercedes - oneerbiedig gezegd - van hem af door bepalingen in zijn vorig jaar getekende contract", zo stelt de krant.

Gerelateerd

Max Verstappen Red Bull Racing Mercedes George Russell

Meer F1-nieuws

Laatste F1-nieuws

Verstappen zet Red Bull Racing in de wachtkamer: "Ik heb geen haast"

Verstappen zet Red Bull Racing in de wachtkamer: "Ik heb geen haast"

  • Vandaag 08:39
  • 3
Russell doet openbaring over 'pestkop' Verstappen: "Ik denk oprecht dat hij is veranderd"

Russell doet openbaring over 'pestkop' Verstappen: "Ik denk oprecht dat hij is veranderd"

  • 3 juni 2026 12:36
  • 19
Ferrari domineert vrijdag in Monaco, Verstappen wijst nieuw Red Bull-contract voor nu af | GPFans Recap Recap

Ferrari domineert vrijdag in Monaco, Verstappen wijst nieuw Red Bull-contract voor nu af | GPFans Recap

  • Gisteren 21:42
Russell verrast door Verstappen in Monaco: "Uitdagender dan we hadden gehoopt"

Russell verrast door Verstappen in Monaco: "Uitdagender dan we hadden gehoopt"

  • Gisteren 20:07
Monaghan mikt op eerste startrij voor Verstappen in Monaco: 'Het gaat spannend worden'

Monaghan mikt op eerste startrij voor Verstappen in Monaco: 'Het gaat spannend worden'

  • Vandaag 09:07
Hoe laat begint de cruciale kwalificatie voor de F1 Grand Prix van Monaco?

Hoe laat begint de cruciale kwalificatie voor de F1 Grand Prix van Monaco?

  • Vandaag 08:02

Net binnen

13:29
Antonelli het snelst in derde vrije training Monaco, Verstappen gehinderd door rode vlag
12:58
Audi positioneert zichzelf als het vierde Formule 1-team op de grid
12:30
Hadjar verbouwereerd na crash in Monaco: "Geen idee..."
12:15
Van verkrachting verdachte coureur Mawson vrijgesproken door rechtbank
12:01
Live
LIVE (gesloten) | VT3 Grand Prix Monaco: Sessie is weer hervat na code rood
F1-nieuws

Aanbevolen door de redactie

Antonelli het snelst in derde vrije training Monaco, Verstappen gehinderd door rode vlag Samenvatting VT3

Antonelli het snelst in derde vrije training Monaco, Verstappen gehinderd door rode vlag

20 minuten geleden
Stukje tape komt McLaren heel duur te staan: FIA bevestigt straf na stilvallen Norris enorme boete in monaco

Stukje tape komt McLaren heel duur te staan: FIA bevestigt straf na stilvallen Norris

Gisteren 20:31 3
Verstappen looft balans na vrije trainingen in Monaco: "Ben erg blij met de auto" max positief over rb22

Verstappen looft balans na vrije trainingen in Monaco: "Ben erg blij met de auto"

Gisteren 19:26 2
FIA sluit onderzoeken af en velt oordeel over Russell, Leclerc en Lindblad VT1 Monaco

FIA sluit onderzoeken af en velt oordeel over Russell, Leclerc en Lindblad

Gisteren 16:40
Ontdek het op Google Play
x