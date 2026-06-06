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George Russell, Mercedes, Bahrain, 2026

Russell tast in het duister na kleurloze P6 in Monaco: "Geen antwoord op die vraag"

George Russell, Mercedes, Bahrain, 2026 — Foto: © IMAGO
4 reacties

Russell tast in het duister na kleurloze P6 in Monaco: "Geen antwoord op die vraag"

Vincent Bruins
Redacteur GPFans NL
Journalist in de autosport sinds 2016 en specifiek in de Formule 1 sinds 2022.

George Russell tast in het duister over zijn huidige vorm na een teleurstellende kwalificatie voor de F1 Grand Prix van Monaco. De Mercedes-coureur kwam op het stratencircuit niet verder dan de zesde tijd en moest bijna vier tienden toegeven op zijn teamgenoot Andrea Kimi Antonelli, die de poleposition veroverde. De Brit stelt dat hij het vertrouwen in zijn wagen volledig kwijt is.

Waar Antonelli dit seizoen de leiding in het wereldkampioenschap heeft gepakt, bevindt Russell zich in een lastige fase. De negentienjarige Italiaan was de afgelopen races in China, Japan, Miami en Canada al te sterk voor zijn ervarener ploegmaat. Dat het verschil in Monte Carlo opliep tot vier tienden, voelt voor Russell echter niet als een verrassing. "Nee, niet echt, want dit is al een tijdje zo", reageert hij op de vraag van Viaplay of de uitslag voelt als een klap in het gezicht.

Verschil in rijstijl

De beoogde kopman van de Duitse renstal wijst erop dat het seizoen nog wel positief begon. "Aan het begin van het jaar was elke ronde die ik reed in een training of kwalificatie goed voor P1 of in het ergste geval P2", blikt hij terug. Inmiddels is dat gevoel volledig verdwenen. "Nu ben ik nergens te bekennen en heb ik geen vertrouwen in de auto. De auto voelt anders. Ik worstel om er ook maar iets uit te halen. Dus ik heb op dit moment geen antwoorden", aldus de coureur. Hij omschrijft zijn bolide momenteel als een "ander beest".

Een deel van de verklaring zoekt Russell in de afstelling en de manier waarop de wagen zich heeft ontwikkeld. Hij merkt op dat het materiaal momenteel beter aansluit bij de behoeften van Antonelli. "We hebben al twee jaar heel verschillende rijstijlen", legt hij uit. "Vorig jaar paste het veel beter bij mij. En ik denk dat waar deze auto nu staat, het veel beter bij hem past", doelt hij op zijn Italiaanse teamgenoot.

Kan Russell het tij keren?

Om het tij te keren, beseft de coureur dat er werk aan de winkel is, zeker nu de tussenstand in het kwalificatieduel is opgelopen tot 4-2 in het voordeel van Antonelli. "Ik moet ofwel wat veranderingen aanbrengen in mijn rijstijl, of ik moet proberen de auto in een andere richting te ontwikkelen om aan mijn behoeften te voldoen", stelt Russell. Toch blijft de grote terugval een raadsel voor hem. "Het geeft nog steeds geen antwoord op de vraag waarom het begin van het jaar zo veel makkelijker was dan het nu is", sluit hij af.

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