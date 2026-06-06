Vasseur ontbreekt bij Ferrari in Monaco: teambaas ter observatie naar medisch centrum
Vasseur ontbreekt bij Ferrari in Monaco: teambaas ter observatie naar medisch centrum
Ferrari heeft zaterdagochtend via een officieel statement laten weten dat teambaas Fred Vasseur vandaag niet aanwezig is op het circuit in Monaco. De 58-jarige Fransman verblijft momenteel ter observatie in een lokale medische instelling nadat hij zich na de trainingen op vrijdag onwel voelde.
Hoewel de teambaas op donderdag en vrijdag nog gewoon in de pitstraat te vinden was, is hij na afloop van de actie op de baan voor nader onderzoek naar het ziekenhuis gegaan. Het Italiaanse team bracht daarop een korte verklaring naar buiten om zijn afwezigheid te duiden. "Fred Vasseur zal vandaag niet aanwezig zijn op het circuit", zo luidt het begin van het statement. "Na enkele medische controles zal Fred onder observatie blijven in een lokale medische instelling", aldus de renstal. Ferrari benadrukt dat er verder geen details over zijn specifieke aandoening of gezondheidstoestand worden gedeeld. "Wij wensen Fred een spoedig herstel en kijken ernaar uit hem snel weer op de baan te zien."
Ferrari begint juist goed
De onverwachte ziekenhuisopname van de teambaas komt op een moment dat de formatie uit Maranello juist uitstekend presteert. Na een moeizaam vorig seizoen heeft de vroege focus op de nieuwe reglementen zijn vruchten afgeworpen, waardoor Ferrari momenteel weer vooraan meestrijdt. Op vrijdag domineerden coureurs Lewis Hamilton en Charles Leclerc nog de vrije trainingen in het prinsdom. Voorafgaand aan het raceweekend waarschuwde de Fransman nog voor de verraderlijke omstandigheden in Monte Carlo en benadrukte hij de noodzaak om altijd een sessie vooruit te denken. De belangrijke kwalificatie op het nauwe stratencircuit staat vanmiddag om 16:00 uur lokale tijd op het programma. Of Vasseur zondag bij de hoofdrace wel weer aanwezig kan zijn, is momenteel nog onzeker.
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