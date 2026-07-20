Vasseur kritisch op straf Hamilton maar looft recente prestaties Ferrari

Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur is van mening dat de tijdstraf die Lewis Hamilton ontving tijdens de Grand Prix van België absoluut te zwaar was, maar kijkt tegelijkertijd met een tevreden gevoel terug op de race in de Ardennen. De Fransman is zeer te spreken over het optreden van Charles Leclerc, die op Spa-Francorchamps knap als tweede eindigde achter racewinnaar Kimi Antonelli.

Hamilton kende gisteren een roerige openingsronde op het Belgische circuit. De zevenvoudig wereldkampioen kwam in bocht vijf, Les Combes, in aanraking met de Mercedes van George Russell. Waar de Britse concurrent in de grindbak belandde en uitviel, kon de Ferrari-coureur zijn weg vervolgen. De wedstrijdleiding oordeelde dat de routinier last had van onderstuur en wees hem als schuldige aan, wat resulteerde in een tijdstraf van vijf seconden. Vasseur vindt dat oordeel streng. "Wat de straf van Lewis betreft: ik vond die absoluut zwaar, omdat het om een incident in de eerste ronde ging", stelt hij. Toch wil de teambaas er niet te lang bij stilstaan. "Het heeft geen zin om er nog verder over te praten", vervolgt Vasseur. Hamilton loste zijn straf in tijdens een pitstop en vocht zich daarna knap terug naar de vierde positie, door onder meer Oscar Piastri te passeren. Zijn teamgenoot, Charles Leclerc, leverde eveneens puik werk in de Belgische Ardennen.

Artikel gaat verder onder video

Ferrari houdt snellere Mercedes onder druk

Aan de kop van het veld was Vasseur vooral blij met de constante snelheid van Leclerc, die Max Verstappen achter zich wist te houden en voor de tweede race op rij naar het podium mocht. Volgens de teambaas lag de grootste kracht van Mercedes op de rechte stukken, waar Ferrari tijd verloor op Antonelli. "Kimi had de snellere auto en op de rechte stukken verloren we tijd op hem", legt Vasseur uit. "Met een goede start en de juiste strategie waren we desondanks in staat om met hem te vechten", aldus de Fransman. Leclerc profiteerde optimaal van een Virtual Safety Car en kwam na zijn stop voor de Mercedes-coureur de baan op. Hoewel de Italiaan de Monegask met nog tien ronden te gaan weer wist te passeren, bleef de Ferrari-rijder goed in de buurt.

Ferrari gaat beter dan verwacht

Het feit dat de Italiaanse renstal de uiteindelijke racewinnaar zo lang onder druk kon zetten, stemt de leidinggevende positief. "Eerlijk gezegd hebben we het hier en op Silverstone beter gedaan dan verwacht", benadrukt Vasseur. "Dat zegt veel over het geweldige werk dat het team heeft geleverd om ervoor te zorgen dat we voortdurend op een hoog niveau kunnen presteren", zo klinkt het lovend. De teambaas constateert dat de recente updates aan de bolide hun vruchten afwerpen en dat het team stap voor stap dichter bij de concurrentie komt.

De focus bij Ferrari verschuift nu naar de Grand Prix van Hongarije, de laatste halte voordat de Formule 1 aan de zomerstop begint. Omdat de Hungaroring met zijn vele bochten en kortere rechte stukken een compleet ander circuit is dan het snelle Spa-Francorchamps, rekent Vasseur zich nog niet rijk voor een nieuwe strijd om de zege. "Nu richten we ons op Boedapest, een compleet ander circuit, waar we voor de zomerstop met een positief resultaat willen afsluiten", besluit de teambaas.

Gerelateerd