close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
Verstappen, thumb

Verstappen mist pole in Monaco met 0.043 seconde: "We gaan het morgen zien bij de start"

Verstappen, thumb — Foto: © IMAGO
1 reactie

Verstappen mist pole in Monaco met 0.043 seconde: "We gaan het morgen zien bij de start"

Jan Bolscher
Senior Editor en Formule 1-verslaggever
Geaccrediteerde sportjournalist, doet verslag vanuit de Formule 1-paddock sinds 2019

Max Verstappen heeft beslag gelegd op de tweede startplaats voor de Grand Prix van Monaco, na een zinderende strijd met Mercedes-coureur Kimi Antonelli.

Het raceweekend in Monaco is ieder jaar uniek. Waar de Grand Prix op zondag niet altijd even spectaculair is, is de zaterdag vrijwel altijd om je vingers bij af te likken. Zo ook vandaag. In een bloedstollende kwalificatie was het uiteindelijk Kimi Antonelli die zegevierde, op de voet gevolgd door Max Verstappen. Waar de viervoudig wereldkampioen in zijn eerste run in Q3 slechts 0,001 seconde toegaf op de tijd van Antonelli, was het verschil bij het vallen van de vlag 0,043 in het voordeel van de Mercedes-coureur. Een bijzonder spannende kwalificatie, waarbij Verstappen een zeer indrukwekkende tweede tijd uit het vuur wist te slepen.

"Als je mij dit gisteren had verteld, had ik ervoor getekend", vertelt Verstappen na afloop. "Vanmorgen hadden we het ook nog alstig met de auto. Het was heel positief dat we erbij zaten in de kwalificatie. Over het algemeen ben ik heel blij met hoe de kwalificatie is gegaan. Ik ben blij om op de eerste startrij te staan. We gaan het morgen zien bij de start. Met deze auto's is het lastig om een goede start te hebben. Achter mij staan twee auto's die doorgaans heel goed starten", doelt hij op Lewis Hamilton en Charles Leclerc. "We gaan het zien. Dit was een goede dag. Ik heb ervan genoten."

Gerelateerd

Grand Prix van Monaco

Meer F1-nieuws

Laatste F1-nieuws

Olav Mol hekelt omstandigheden in Monaco: 'Er valt daar niet te werken'

Olav Mol hekelt omstandigheden in Monaco: 'Er valt daar niet te werken'

  • Vandaag 10:23
  • 7
Antonelli pakt pole Monaco in 'meest intense' kwalificatie: "Verstappen kwam zo dichtbij!"

Antonelli pakt pole Monaco in 'meest intense' kwalificatie: "Verstappen kwam zo dichtbij!"

  • 2 minuten geleden
Hamilton baalt van P3: 'De auto was compleet anders dan tijdens de training'

Hamilton baalt van P3: 'De auto was compleet anders dan tijdens de training'

  • 6 minuten geleden
Wolff verrast door snelheid Antonelli in Monaco: "Maar de buit is nog niet binnen"

Wolff verrast door snelheid Antonelli in Monaco: "Maar de buit is nog niet binnen"

  • 1 uur geleden
LIVE (gesloten) | Kwalificatie GP Monaco: Antonelli één duizendste sneller dan Verstappen halverwege Q3 Live

LIVE (gesloten) | Kwalificatie GP Monaco: Antonelli één duizendste sneller dan Verstappen halverwege Q3

  • 1 uur geleden
F1-fan ziet pizza verdwijnen door brutale meeuw

F1-fan ziet pizza verdwijnen door brutale meeuw

  • 2 uur geleden
  • 1

Net binnen

17:28
Antonelli pakt pole Monaco in 'meest intense' kwalificatie: "Verstappen kwam zo dichtbij!"
17:24
Hamilton baalt van P3: 'De auto was compleet anders dan tijdens de training'
17:11
Antonelli pakt pole voor F1-race Monaco na titanenstrijd met Verstappen
15:35
Wolff verrast door snelheid Antonelli in Monaco: "Maar de buit is nog niet binnen"
15:31
Live
LIVE (gesloten) | Kwalificatie GP Monaco: Antonelli één duizendste sneller dan Verstappen halverwege Q3
F1-nieuws

Aanbevolen door de redactie

Verstappen mist pole in Monaco met 0.043 seconde: "We gaan het morgen zien bij de start" Max Verstappen

Verstappen mist pole in Monaco met 0.043 seconde: "We gaan het morgen zien bij de start"

12 minuten geleden 1
Antonelli pakt pole voor F1-race Monaco na titanenstrijd met Verstappen Samenvatting kwalificatie Monaco

Antonelli pakt pole voor F1-race Monaco na titanenstrijd met Verstappen

20 minuten geleden 4
Antonelli het snelst in derde vrije training Monaco, Verstappen gehinderd door rode vlag Samenvatting VT3

Antonelli het snelst in derde vrije training Monaco, Verstappen gehinderd door rode vlag

Vandaag 13:29
Stukje tape komt McLaren heel duur te staan: FIA bevestigt straf na stilvallen Norris enorme boete in monaco

Stukje tape komt McLaren heel duur te staan: FIA bevestigt straf na stilvallen Norris

Gisteren 20:31 3
Ontdek het op Google Play
x