Verstappen mist pole in Monaco met 0.043 seconde: "We gaan het morgen zien bij de start"
Verstappen mist pole in Monaco met 0.043 seconde: "We gaan het morgen zien bij de start"
Max Verstappen heeft beslag gelegd op de tweede startplaats voor de Grand Prix van Monaco, na een zinderende strijd met Mercedes-coureur Kimi Antonelli.
Het raceweekend in Monaco is ieder jaar uniek. Waar de Grand Prix op zondag niet altijd even spectaculair is, is de zaterdag vrijwel altijd om je vingers bij af te likken. Zo ook vandaag. In een bloedstollende kwalificatie was het uiteindelijk Kimi Antonelli die zegevierde, op de voet gevolgd door Max Verstappen. Waar de viervoudig wereldkampioen in zijn eerste run in Q3 slechts 0,001 seconde toegaf op de tijd van Antonelli, was het verschil bij het vallen van de vlag 0,043 in het voordeel van de Mercedes-coureur. Een bijzonder spannende kwalificatie, waarbij Verstappen een zeer indrukwekkende tweede tijd uit het vuur wist te slepen.
"Als je mij dit gisteren had verteld, had ik ervoor getekend", vertelt Verstappen na afloop. "Vanmorgen hadden we het ook nog alstig met de auto. Het was heel positief dat we erbij zaten in de kwalificatie. Over het algemeen ben ik heel blij met hoe de kwalificatie is gegaan. Ik ben blij om op de eerste startrij te staan. We gaan het morgen zien bij de start. Met deze auto's is het lastig om een goede start te hebben. Achter mij staan twee auto's die doorgaans heel goed starten", doelt hij op Lewis Hamilton en Charles Leclerc. "We gaan het zien. Dit was een goede dag. Ik heb ervan genoten."
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