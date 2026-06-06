Alonso doet boekje open over nieuw Aston Martin-probleem: "Kunnen dan niet eens racen"
Alonso doet boekje open over nieuw Aston Martin-probleem: "Kunnen dan niet eens racen"
Fernando Alonso heeft een dramatische kwalificatie achter de rug voor de F1 Grand Prix van Monaco. De Spanjaard kwam niet verder dan de eenentwintigste tijd en noteerde daarmee zijn slechtste startpositie ooit in het prinsdom. Het resultaat is zelfs teleurstellender dan zijn optreden tijdens zijn debuutseizoen, toen hij in een net zo inferieure bolide verder naar voren stond.
Het raceweekend in de straten van Monte Carlo markeert een nieuw dieptepunt in een toch al moeizaam jaar voor Aston Martin. De renstal, die sinds dit seizoen met Honda-motoren rijdt, kampt met zware vibraties en een gebrek aan betrouwbaarheid bij de AMR26. Vooral de versnellingsbak is momenteel een enorm probleem. Ondanks de komst van topontwerper Adrian Newey staat de formatie na vijf races stijf onderaan in het constructeurskampioenschap zonder ook maar één punt te hebben gescoord. Samen met teamgenoot Lance Stroll, die als tweeëntwintigste eindigde, bezet Alonso zondag de volledige achterste startrij.
Geen vertrouwen bij het remmen en terugschakelen
Na afloop van de sessie verscheen een terneergeslagen Alonso bij Viaplay. Hij gaf aan dat de verwachtingen voorafgaand aan het weekend nog enigszins positief waren. "Het is zwaar geweest", blikt de Aston Martin-coureur terug op de kwalificatie. "We kwamen hier met de hoop dat Monaco misschien iets beter zou zijn dan de eerste vijf races, maar helaas was dat niet zo", concludeert hij. Het probleem ligt volgens hem voornamelijk bij het onvoorspelbare gedrag van de huidige bolide. "We missen vertrouwen bij het remmen en terugschakelen. In Monaco kun je niet rijden zonder het benodigde vertrouwen. We zijn gewoon niet snel genoeg."
Hoe pijnlijk de huidige situatie is, blijkt wel uit een vergelijking met het verleden. In 2001 maakte een toen negentienjarige Alonso zijn debuut op het krappe stratencircuit in dienst van Minardi. Hoewel dat team destijds over de traagste auto van het veld beschikte, wist hij zich toen als achttiende te kwalificeren. Daarmee hield hij onder meer beide Benettons en zijn eigen teamgenoot achter zich. Een kwart eeuw later is de realiteit in een fabrieksteam een stuk harder voor de tweevoudig wereldkampioen.
Niet eens racen met zulke schakelproblemen
Alonso waarschuwde in aanloop naar dit weekend al dat het terugschakelen een gigantisch obstakel is voor hem en Aston Martin. Het is een probleem dat in Miami opdook. "Monaco is niet de plek waar je wilt dat er willekeurig teruggeschakeld wordt en de achterremmen daardoor blokkeren of dat het plotseling de motor een duw geeft. Dan crash je tegen de muur en zie je er als coureur dom uit", vertelde hij tegenover The Race. "Als het terugschakelprobleem zo erg wordt als in Miami, dan kunnen we niet eens racen. We crashen dan geheid in een van de remzones."
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