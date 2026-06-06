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Carlos Sainz and Max Verstappen walking side by side in F1 paddock

Williams-monteur uitgemaakt voor idioot door Verstappen, FIA-boete na tweede knullige moment

Carlos Sainz and Max Verstappen walking side by side in F1 paddock — Foto: © IMAGO

Williams-monteur uitgemaakt voor idioot door Verstappen, FIA-boete na tweede knullige moment

Vincent Bruins
Redacteur GPFans NL
Journalist in de autosport sinds 2016 en specifiek in de Formule 1 sinds 2022.

Voor een aantal teams was de kwalificatie voor de F1 Grand Prix van Monaco er eentje om te vergeten. Denk bijvoorbeeld aan Haas dat met beide auto's strandde in Q1 of McLaren dat totaal niet in de buurt kon komen van de pole position. Ook bij Williams was er een lichte teleurstelling. Daar komt nog een door de stewards uitgedeelde boete bovenop.

Alexander Albon klokte de elfde tijd op de straten van Monte Carlo, maar een actie van hem heeft een formele waarschuwing opgeleverd. Tijdens Q2 toen Carlos Sainz in de andere Williams al in zijn box stond, reed Albon op een beetje knullige wijze om hem heen. Racing Bulls-rookie Arvid Lindblad werd daardoor volledig geblokkeerd en reed bijna over de voet van een niet oplettende Williams-monteur. Voor de onhandige situatie die de renstal uit Grove creëerde, heeft Williams een boete van maar liefst €5000 gekregen.

Williams-monteur stuurt Sainz in het pad van Verstappen

Lindblads Red Bull-collega Max Verstappen was eveneens niet blij met een monteur van Williams. Aan het begin van Q2 werd Sainz, die zich uiteindelijk als twaalfde kwalificeerde, naar buiten gestuurd direct in het pad van de viervoudig wereldkampioen. Er was net geen contact tussen de twee. "Wat de f***?", klonk het over de boardradio van Verstappen. "Die Williams-monteur, wat een idioot!" De zogeheten unsafe release van de Madrileen werd wel genoteerd door de stewards, maar in tegenstelling tot de boete en waarschuwing bij Albon werd hier geen straf voor uitgedeeld.

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