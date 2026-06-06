Volgens Max Verstappen zal George Russell zich flink achter de oren krabben na de kwalificatie voor de F1 Grand Prix van Monaco. De coureur van Red Bull Racing zag hoe Andrea Kimi Antonelli in de andere Mercedes de pole position veroverde, terwijl de Brit bleef steken op de zesde tijd. Zelf was de viervoudig wereldkampioen uiterst tevreden met zijn eigen tweede startplek in de straten van Monte Carlo, een type circuit dat hem normaal gesproken minder goed ligt.

De Red Bull-coureur gaf slechts 43 duizendsten van een seconde toe op de tijd van Antonelli. Na afloop toonde hij zich opgelucht over de balans in zijn wagen. "Eindelijk", zei Verstappen dan ook met een glimlach op zijn gezicht. "Het voelt veel natuurlijker om zo te rijden. Ik kon gewoon weer normale dingen doen. De manier van schakelen, wanneer je op het gas gaat, noem maar op", aldus de Limburgse coureur tegenover de Telegraaf.

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Realistisch blijven

Hoewel de zevende man in de huidige WK-stand zichtbaar genoot van het moment, waakte hij direct voor te veel optimisme. "Eerder dit jaar waren we blij dat we Q3 haalden in de kwalificatie, op een gegeven moment gingen we meedoen in de top zes en nu zijn sommige mensen in het team teleurgesteld dat we geen pole pakten", legde hij uit. "Maar we moeten wel realistisch blijven. Dit is een heel goed resultaat voor ons. En we moeten niet te snel gaan juichen. Volgende week wordt Barcelona een echte test, op een circuit met ook snelle bochten", keek hij alvast vooruit naar de naderende race, die door de toevoeging van de Madring op de F1-kalender nu omgedoopt is van de Grand Prix van Spanje naar de Grand Prix van Barcelona-Catalunya.

Verstappen deelt tik uit aan Russell

Terwijl Verstappen zich opmaakt voor de race van zondag, bevindt Antonelli zich in een uitstekende uitgangspositie om opnieuw een grote slag te slaan in de strijd om de wereldtitel. De negentienjarige Italiaan voert het kampioenschap momenteel aan met 131 punten en won de afgelopen vier races op rij. Zijn teamgenoot Russell, die de tweede plaats in de WK-stand bezet met 88 punten, kwam tijdens de kwalificatie in het prinsdom niet verder dan een tijd van 1:12.445, goed voor slechts de zesde stek. Dat grote onderlinge verschil bij de Duitse renstal is ook Verstappen opgevallen. De Red Bull-coureur stelt dat de jonge koploper in het klassement momenteel simpelweg het maximale uit de auto haalt. "Kimi doet wat hij moet doen, ook ten opzichte van zijn teamgenoot. Die zal zich wel even achter de oren krabben...", zo deelde Verstappen een subtiele tik uit aan Russell.