Toto Wolff noemt de kwalificatie voor de F1 Grand Prix van Monaco een "ongelofelijke sessie". De Mercedes-teambaas zag zijn negentienjarige coureur Andrea Kimi Antonelli naar de pole position rijden en spreekt vol bewondering over de prestatie op het stratencircuit van Monte Carlo.

De cruciale kwalificatie in het prinsdom resulteerde in een sensationele eerste startplek voor Antonelli, die in de beslissende fase Max Verstappen en Lewis Hamilton nipt voorbleef. Het is een nieuwe mijlpaal in een al indrukwekkend seizoen voor de huidige leider in het wereldkampioenschap, die eerder dit jaar overwinningen boekte in China, Japan, Miami en Canada. Voor teamgenoot George Russell verliep de zaterdag een stuk minder voorspoedig: hij bleef teleurstellend steken op de zesde plaats, iets wat hij niet kan verklaren.

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Verstappen bijna onmogelijk te verslaan

Tijdens de kwalificatie keek Wolff zijn ogen uit. "Het was ongelofelijk", vertelt hij bij Viaplay. "Eerst zag ik Charles Leclerc daar door het zwembad-gedeelte vliegen en ik dacht dat hij niet te verslaan zou zijn. De toewijding was ongelofelijk en de auto zag er echt goed uit." Toch doken de tijden in de slotfase verder omlaag. "Toen kwam Verstappen en dacht je dat hij bijna onmogelijk te verslaan was. Kimi ging nek aan nek [qua sectortijden], maar lag een klein beetje achter. In de laatste twee bochten trok hij het gewoon naar zich toe."

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Drie generaties in de top drie

Het viel de teambaas op dat de top drie, bestaande uit Antonelli uit 2006, Verstappen uit 1997 en Hamilton uit 1985, een bijzondere mix vormde. "Op een bepaalde manier zagen we daar drie generaties", zo wijst hij naar Verstappen die nog jong is maar al wel vier WK-titels heeft, de veteraan Hamilton, en zijn eigen jongeling Antonelli. Hoewel Antonelli momenteel de referentie is binnen de renstal uit Brackley, blijft Wolff nuchter over de status van de tiener. "Hij moet zich nog steeds bewijzen, maar ik was erg onder de indruk en ik ben heel blij", aldus de teambaas. De pole position kwam voor Mercedes als een verrassing. "Het is een tijdje geleden, want in Monaco hadden we het nooit verwacht, en al helemaal niet van een negentienjarige."

Waarschuwing voor de start

Antonelli heeft dan wel de pole in handen, en hij zal vergezeld worden door Verstappen op de voorste rij, hangt er nog een vraagteken boven de start op zondag. Beide mannen zijn namelijk race na race totaal niet lekker weggekomen op het moment dat de rode lichten uitspringen. "We hopen dat we het morgen goed voor elkaar hebben met de koppeling", voegde Wolff er bij Sky Sports aan toe. Hij komt met advies voor Antonelli om Verstappen tegen te houden: "Hij moet zich zo breed maken als een autobus, als zo'n toeristenbus in Monaco."