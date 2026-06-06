Leclerc wijst naar Ferrari na kwalificatiecrash Monaco: "Het lag meer dan alleen aan mij"
Leclerc wijst naar Ferrari na kwalificatiecrash Monaco: "Het lag meer dan alleen aan mij"
Charles Leclerc heeft een flinke teleurstelling moeten incasseren na afloop van de kwalificatie voor de F1 Grand Prix van Monaco. De 28-jarige coureur, voor wie Monaco natuurlijk zijn thuisrace is, zag zijn beslissende run in Q3 eindigen in de vangrail bij de verraderlijke Tabac-bocht, waardoor hij de race op zondag vanaf de vierde plaats zal moeten aanvangen.
De sessie in de straten van Monte Carlo verliep uiterst grillig voor de Ferrari-coureur. Nadat hij zijn eerste run in de derde kwalificatiesessie moest afbreken vanwege een fout bij Massenet, noteerde hij in zijn daaropvolgende poging aanvankelijk nog de snelste tijd in de eerste sector. In zijn allerlaatste vliegende ronde ging het echter mis in bocht twaalf, waar hij de controle over de SF-26 verloor en de vangrail raakte. Hierdoor zag de huidige nummer drie van het wereldkampioenschap de pole position naar Mercedes-coureur Andrea Kimi Antonelli gaan, die Max Verstappen nipt wist te verslaan. "Ik ben er klaar mee. Verdomme", klonk het over de boardradio.
Combinatie van factoren
De crash in de slotfase was volgens Leclerc niet uitsluitend te wijten aan een persoonlijke inschattingsfout, maar het resultaat van "een combinatie van factoren". Vooral het aanremmen vormde gedurende de verschillende sessies een structureel probleem voor de coureur. "Tot nu toe is het heel erg lastig geweest. Het feit dat ik bij het aanremmen gewoon niet echt weet waar ik moet remmen als ik na drie vrije trainingen in Q3 aankom, maakt het heel lastig voor me", verklaart hij tegenover RaceFans. De auto voelde volgens hem aan als een ontdekkingstocht zodra het rempedaal werd ingetrapt.
Leclerc legt schuld niet alleen bij zichzelf neer
Daarnaast wees de onlangs bijgetekende coureur op diverse operationele obstakels binnen het team tijdens de beslissende fase van de kwalificatie. "Ik denk dat het vandaag aan iets meer lag dan alleen aan mij", zo wijst hij met het vingertje naar Ferrari. "Gewoon als team, en aan mijn kant van de garage, was het een erg rommelig weekend", stelt Leclerc. "We hadden ook in Q3 veel problemen. Het was waarschijnlijk niet iets wat de mensen thuis doorhadden, maar ik moest veel eerder de pitbox uit. Het was een beetje een rommeltje in de garage, maar gelukkig kwamen we daarna wel weer de baan op." Uiteindelijk resteerde er te weinig marge voor een perfecte opbouw van zijn laatste run. "Ik wist dat ik twee ronden had. Ik probeerde alles in de tweede ronde, maar ik maakte de ronde niet af [door de touché met de muur in Tabac] en dan is het afgelopen", berust de teamgenoot van Lewis Hamilton.
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