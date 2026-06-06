Antonelli pakt pole voor F1-race Monaco na titanenstrijd met Verstappen

Kimi Antonelli heeft beslag gelegd op pole position voor de Grand Prix van Monaco. De Mercedes-coureur zette een 1:12.051 op het bord en bleef Max Verstappen daarmee 0.043 seconde voor.

De kwalificatie voor de Grand Prix van Monaco wordt gezien als dé belangrijkste kwalificatie van het Formule 1-seizoen. Op de baan inhalen is vrijwel onmogelijk op de krappe straten van de dwergstaat, waardoor een goede startpositie belangrijker dan ooit is. Op vrijdag leken de coureurs van Ferrari nog de grote favoriet voor pole position, maar in de derde en laatste vrije training toverde Kimi Antonelli in de Mercedes ineens een ijzersterke tijd op het bord. De kwalificatie ging om 16:00 uur onder aangename omstandigheden van start. Met een buitentemperatuur van 24 graden Celsius was het asfalt opgewarmd tot 47 graden Celsius.

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Q1 - late rode vlag zorgt voor chaotische slotminuten

In de eerste kwalificatiesessie kwam een groot deel van het veld direct naar buiten gestormd. Met maar liefst 22 auto's op de baan is het rijden van een ronde zonder verkeer misschien wel de grootste uitdaging in Monaco. De eerste rondetijden op het bord waren duidelijk een voorgerecht, waarbij de rijders zichzelf langzaam maar zeker aan het klaarmaken waren om vol gas het nauwe stratencircuit rond te gaan. Halverwege de eerste sessie was het Charles Leclerc die de tijdenlijst aanvoerde met een 1:13.399, gevolgd door Lando Norris, Lewis Hamilton, Kimi Antonelli en Max Verstappen.

Verstappen werd, net als een blik vol andere coureurs, in zijn eerste snelle ronde flink gehinderd door verkeer. In de laatste zeven minuten stonden er zodoende behoorlijk wat verbeteringen op de rol. Met nog twee minuten en een paar seconden op de klok werd de rode vlag echter gezwaaid. Gabriel Bortoleto tikte bij het uitkomen van de tunnel de vangrail aan met zijn linkervoorwiel, waarna zijn ophanging afbrak en de Braziliaan tot stilstand kwam in de muur. Verstappen had op dit punt zijn tijd verbeterd met een 1:13.490, goed voor de tweede tijd.

Na wat reparatiewerkzaamheden werd de sessie hervat met nog twee minuten op de klok. Met name in de onderste regionen probeerden veel rijders hun tijd aan te scherpen om een ticket voor Q2 te bemachtigen. Bij het vallen van de vlag was het Leclerc die de tijdenlijst aanvoerde met een 1:13.293, gevolgd door Verstappen (+0.197), Antonelli (+0.306), Norris (+0.337) en Hamilton (+0.484). Esteban Ocon, Sergio Pérez, Oliver Bearman, Valtteri Bottas, Fernando Alonso en Lance Stroll.

? RED FLAG ?



Gabi Bortoleto has made contact with the wall at the Nouvelle Chicane! ?#F1 #MonacoGP pic.twitter.com/lCSb0kMesn — Formula 1 (@F1) June 6, 2026

Q2 - Verstappen zet de toon voor de laatste sessie

Bij het vrijgeven van de baan voor Q2 kwam Verstappen als eerste naar buiten, maar moest daarvoor wel even touwtrekken met Carlos Sainz in de pitstraat. De Williams-coureur wilde voor Verstappen naar buiten, maar daar was de viervoudig wereldkampioen het niet mee eens: "Wat een idioot", klonk het geïrriteerd. Ondertussen werden de rondetijden in hoog tempo verder aangescherpt. Halverwege de sessie voerde Antonelli met een 1:12.778 de tijdenlijst aan, gevolgd door Leclerc, Verstappen, Norris en Piastri.

In de tweede runs van Q2 ging het opnieuw een stuk sneller. Dit keer was het Verstappen die mede dankzij een ijzersterke eerste sector een 1:12.499 op het bord zette en daarmee de koppositie in de tijdenlijst overnam. Antonelli, Isack Hadjar, Leclerc en Norris completeerden de top vijf. Alexander Albon, Carlos Sainz, Nico Hülkenberg, Franco Colapinto, Arvid Lindblad en de in Q1 gecrashte Bortoleto vonden hun Waterloo.

Verstappen steps forward to P1! ⬆️?



And Red Bull team mate Hadjar is into P3 ?#F1 #MonacoGP pic.twitter.com/zddU3ctgrn — Formula 1 (@F1) June 6, 2026

Q3 - Antonelli troeft Verstappen nipt af in zinderende kwalificatie

Een paar minuten voor 17:00 uur werd de baan in Monaco op zaterdag nog één keer vrijgegeven voor de Formule 1, waarbij de knikkers werden verdeeld in de top tien. Na de eerste runs was het Antonelli met een 1:12.375 bovenaan de tijdenlijst, op 0.001 seconde gevolgd door Verstappen. Hamilton, Norris en Russell completeerden op dit punt de top vijf.

Met nog een paar minuten op de klok kwamen de rijders naar buiten voor een allerlaatste run. Na een zinderende ontknoping was het Antonelli die met een 1:12.051 beslag legde op pole position, gevolgd door Verstappen (+0.043), Hamilton (+0.228), Leclerc (+0.300) en Hadjar (+0.383).

Geschreven door Jan Bolscher - Senior Editor en Formule 1-verslaggever Jan Bolscher (29) is een Nederlandse Formule 1-journalist, geaccrediteerd door zowel de Nederlandse Sport Pers (NSP) als de Formule 1. Hij heeft ruim zeven jaar ervaring in de Formule 1-journalistiek en doet verslag vanuit de Formule 1-paddock, waar hij de coureurs interviewt en een breed netwerk met de teams, de FIA en de Formule 1 heeft opgebouwd. Doordat hij in nauw contact staat met de persmanagers van de Formule 1-teams, de Forrmule 1 en de FIA, weet Jan als eerste rondgaande geruchten te ontkrachten of te bevestigen. Daarnaast draagt hij de titels Senior Editor en Brand Manager Assistent bij GPFans. In deze rollen vormt hij een leidende draad binnen de redactie. Bekijk volledige biografie

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