Max Verstappen lanceert oranje voetbalshirt vlak voor Koningsdag

Kans op regen tijdens Formule 1-sprintweekend in Miami

Jan Bolscher
Senior Editor en Formule 1-verslaggever
Geaccrediteerde sportjournalist, doet verslag vanuit de Formule 1-paddock sinds 2019

Na een aantal weken stilgelegen te hebben, maakt de Formule 1 zich klaar voor de hervatting van het seizoen. Over anderhalve week wordt de Grand Prix van Miami verreden. We werpen een blik op het weerbericht.

Door het wegvallen van de races in Bahrein en Saoedi-Arabië heeft de Formule 1 een ruime maand stilgelegen. Het einde van deze 'lentestop' is echter in zicht. De karavaan komt langzaam weer in beweging en maakt zich klaar voor de oversteek naar de Verenigde Staten, waar op zondag 3 mei de Grand Prix van Miami wordt verreden. Het weekend op het Miami International Autodrome vormt daarnaast het decor voor het tweede sprintraceweekend van het seizoen, wat betekent dat we een bomvol programma hebben.

Tijdschema Formule 1 Miami

Het spektakel wordt op vrijdag 1 mei om 18:30 uur Nederlandse tijd afgetrapt met de eerste en enige vrije training. Om 22:30 uur is het vervolgens tijd voor de sprintkwalificatie. Op zaterdag 2 mei is het om 18:00 uur tijd voor de sprintrace, waarna er om 22:00 uur wordt gekwalificeerd voor de hoofdrace van zondag. De Grand Prix van Miami gaat op zondag 3 mei om 22:00 uur Nederlandse tijd van start.

Weerbericht Formule 1 Miami

Het weekend lijkt verreden te gaan worden onder aangename weersomstandigheden. Op alle drie de dagen ligt de temperatuur tussen de 24 graden Celsius en 30 graden Celsius. Er is echter wel een aanzienlijke kans op wat neerslag. Waar dit op vrijdag tijdens de sessies ligt op 20 procent, loopt dit op zaterdag en zondag op tot 45 procent. Vooralsnog gaat het hierbij wel om een minimale hoeveelheid.

