Volgens voormalig Formule 1-teambaas Guenther Steiner zit er meer achter de nadrukkelijke steun van Toto Wolff voor Andrea Kimi Antonelli. De Italiaan wordt door de Mercedes-teambaas naar verluidt gezien als een kans om wraak te nemen op het mislopen van Max Verstappen in het verleden. Steiner doet deze uitspraken in de podcast Drive to Wynn.

De relatie tussen Wolff en het kamp-Verstappen kent een lange voorgeschiedenis. Al in 2014, toen Verstappen indruk maakte in de Formule 3, probeerde de Oostenrijker het talent naar Mercedes te halen. Ook in de afgelopen jaren viste Wolff meermaals achter het net toen hij probeerde de regerend wereldkampioen los te weken. Steiner stelt dat deze misgelopen kansen nog altijd door het hoofd van de Mercedes-topman spoken en meespelen in de manier waarop het team momenteel wordt geleid.

Antonelli als nieuwe superster

Steiner benadrukt dat Wolff zijn huidige rijders in de basis wel eerlijk behandelt. "George Russell redt zich prima alleen, daar hoeft weinig management bij", legt de voormalig teambaas uit. "En Toto behandelt hem en Kimi op dezelfde manier, want ze zijn allebei via de Mercedes-opleiding opgekomen", aldus Steiner. Toch ziet Wolff in de negentienjarige Antonelli meer dan slechts een talent uit eigen kweek. "Hij kijkt nog altijd terug naar het moment dat hij Verstappen niet kon binnenhalen", vervolgt Steiner. "Met Kimi heeft hij nu het gevoel dat hij alsnog zijn volgende superster in huis heeft", verklaart hij.

Succes van Mercedes staat voorop

Ondanks de vermeende wraakgevoelens richting de coureur van Red Bull Racing, laat Wolff zich volgens Steiner niet verblinden door persoonlijke voorkeuren. Het succes van de Duitse renstal staat altijd voorop. "Hij plaatst zichzelf boven zijn coureurs en kiest geen kant", stelt Steiner duidelijk. "Voor hem draait alles om één ding: winnen met Mercedes. Dat is uiteindelijk waar hij voor werkt", besluit hij.

Verschil in vorm

De uitspraken van Steiner vallen samen met een uiterst succesvolle periode voor Antonelli. De Mercedes-coureur wist eerder dit seizoen de races in China en Japan op zijn naam te schrijven en gaat momenteel met 72 punten aan de leiding in het wereldkampioenschap. Verstappen kent daarentegen een moeizame start van het jaar. De drievoudig wereldkampioen bezet na drie races de negende plaats in het klassement met slechts twaalf punten achter zijn naam.