Hamilton en Kim Kardashian betrapt door paparazzi tijdens intiem moment op het strand
De geruchten over een relatie tussen Lewis Hamilton en Kim Kardashian zijn niet langer geruchten. Foto´s van de twee samen op het strand, laten immers weinig aan de verbeelding over.
Lewis Hamilton heeft opnieuw de liefde gevonden. De zevenvoudig wereldkampioen heeft het momenteel gezellig met de Amerikaanse televisiepersoonlijkheid Kim Kardashian. Geruchten over de twee staken in februari dit jaar voor het eerst de kop op, toen Hamilton en Kardashian samen werden gezien op een peperduur vakantieoord op het platteland van Groot-Brittannië. Sindsdien hielden de tabloids de twee wereldsterren scherp in de gaten en werden ze regelmatig samen gespot op exclusieve gelegenheden.
Hamilton en Kardashian
Zo werden de twee samen gezien tijdens de Super Bowl LXI, tijdens een vakantie in Arizona en eerder deze week werd het koppel vastgelegd tijdens een romantische date in een restaurant in Malibu. Inmiddels hebben we ook het meest duidelijke teken tot nu toe, dat Hamilton en Kardashian een koppel zijn. De Ferrari-coureur en de megaster zijn samen gefotografeerd terwijl ze openlijk hun affectie voor elkaar tonen. De twee zijn door celebritywebsite TMZ gefotografeerd terwijl ze genoten van een dagje strand, wederom in Malibu. En zeggen dat ze gelukkig leken, is een understatement.
Opwachting in Ferrari-garage
De foto's laten zien hoe Lewis - gekleed in een T-shirt en korte broek - Kim omhelst en kust, terwijl zij een wetsuit en bikinitopje draagt. Nu is het alleen nog wachten op de eerste verschijning van Kim in de Ferrari-garage, tijdens een Grand Prix-weekend. De verwachting is dat dit zal gebeuren tijdens de Grand Prix van Miami op zondag 3 mei.
