Volgens voormalig wereldkampioen Jenson Button is de kans klein dat Max Verstappen een tijdelijke pauze neemt van de Formule 1. De Brit stelt dat de Red Bull Racing-coureur zijn toekomstplannen aan het heroverwegen is, maar niet het type is voor een sabbatical. Dat laat hij weten in gesprek met Sky Sports.

De speculaties over de toekomst van de viervoudig wereldkampioen laaiden onlangs op nadat hij na de Grand Prix van Japan aangaf zijn verdere carrière in de koningsklasse goed te moeten overdenken. In combinatie met de aankondiging dat zijn vaste race-engineer Gianpiero Lambiase het team eind volgend jaar verlaat voor een overstap naar McLaren, vreesden veel fans voor een naderend afscheid. Tijdens een evenement van Viaplay stelde de 28-jarige coureur het publiek echter gerust dat hij dit jaar in ieder geval niet zal stoppen.

Artikel gaat verder onder video

Geen sabbatical voor Verstappen

Button gelooft de eerdere dreigementen over een naderend pensioen niet helemaal, maar sluit een tijdelijke pauze wel uit. "Ik denk persoonlijk niet dat hij het type is dat een sabbatical zou nemen. Voor mij is het eerder: hij racet, of hij racet niet", stelt de analist. "Als hij wil stoppen, gaat hij waarschijnlijk iets anders doen dat ook leuk is. Ik denk dat we Max deze keer gewoon in de Formule 1 blijven zien", aldus Button, die vermoedt dat de Nederlander zich na zijn Formule 1-carrière zal richten op evenementen als Le Mans en Daytona. "Dit wordt waarschijnlijk zijn laatste periode in de Formule 1. Ik denk niet dat hij een jaar pauze neemt en daarna terugkomt, eerlijk gezegd. Dat past gewoon niet bij de Max die ik ben gaan waarderen".

Daarnaast wijst de wereldkampioen van 2009 op de situatie rondom Lambiase. Verstappen heeft een contract dat nog tot en met eind 2028 doorloopt, terwijl zijn engineer na volgend seizoen vertrekt. "Slechts een paar weken voordat bekend werd dat Lambiase naar McLaren zou gaan, zei Max nog dat hij zich niet kon voorstellen te racen zonder hem aan zijn zijde. Dus ik dacht toen: oké, interessant", refereert Button aan eerdere uitspraken van de Red Bull-coureur.

Ondanks de onrust verwacht Button dat Verstappen voorlopig de spil blijft op de rijdersmarkt, zeker nu zijn huidige materiaal tekortschiet. Verstappen staat momenteel slechts negende in het kampioenschap, ver achter de leidende Mercedes-coureurs. "Maar goed, we praten hier over 2028 — dat duurt nog twee jaar. We zullen zien. Het is in ieder geval spannend. Er valt veel om naar uit te kijken als je kijkt naar de rijdersmarkt in de komende jaren. En natuurlijk zal Max altijd het middelpunt van die rijdersmarkt blijven, omdat hij nu in een auto zit die niet optimaal presteert. We zijn gewend dat hij vooraan rijdt, en dat is nu niet het geval".