De Italiaanse financiële recherche, de Guardia di Finanza uit Bologna, is een grootschalig onderzoek gestart naar mogelijke belastingontduiking door buitenlandse Formule 1-teams en hun coureurs. Het onderzoek richt zich op de inkomsten die de afgelopen jaren zijn verdiend tijdens de Grands Prix op de circuits van Monza, Imola en Mugello. De autoriteiten vermoeden dat de renstallen structureel hebben nagelaten om de verplichte bronbelasting over deze inkomsten af te dragen aan de Italiaanse fiscus, wat kan leiden tot een naheffing van honderden miljoenen euro's, meldt Il Resto del Carlino.

Binnen de Italiaanse belastingwetgeving worden Formule 1-coureurs aangemerkt als zelfstandigen. De buitenlandse teams waarvoor zij rijden, fungeren daarbij wettelijk als inhoudingsplichtige. Dit betekent dat de renstallen verplicht zijn om een zogeheten 'ritenuta alla fonte', oftewel bronbelasting, in te houden op het pro-rata deel van het salaris en de sponsorinkomsten dat direct te herleiden is naar de prestaties op Italiaans grondgebied. Volgens de fiscus is deze regel in het verleden inconsistent gehandhaafd, maar wordt er nu met terugwerkende kracht strikte naleving geëist voor de periode tussen 2020 en 2024.

Advocaat diende formele klacht in bij autoriteiten

Het onderzoek bevindt zich inmiddels in een escalerende fase en volgt op een formele klacht die de in Bologna gevestigde advocaat Alessandro Mei in juni vorig jaar indiende. Mei baseerde zich hierbij op het vooronderzoek van fiscalist Emilio De Santis, wiens werk in 2020 al leidde tot parlementaire vragen over dit onderwerp. "Het staat buiten kijf dat sporters die in Italië inkomen genereren, ook al wonen ze in het buitenland, dit in Italië moeten aangeven en in Italië belasting moeten betalen", zo stelt Mei. De advocaat benadrukt dat hij de kwestie niet heeft aangezwengeld voor eigen gewin: "Ik doe dit niet voor persoonlijk gewin, maar uit verantwoordelijkheidsgevoel, gezien de miljoenenomvang van de ontduiking, mocht deze worden vastgesteld."

Naast de Guardia di Finanza van Bologna heeft Mei ook de regio's Lombardije, Emilia-Romagna en Toscane ingeschakeld om de fiscale naleving rondom de circuits te controleren.

Mogelijke strafrechtelijke aanklachten

Volgens eucrim, die met hulp van het Max Planck Institute for the Study of Crime, Security and Law en de Europese Commissie analyses uitvoert op het gebied van criminele wetgeving, kan het ontduiken van meer dan €50.000 aan belastingen leiden tot strafrechtelijke vervolging. Dit staat aangegeven in wetsbesluit 74/2000. Het kan hoge boetes of zelfs gevangenisstraffen van 6 maanden tot 5 jaar tot gevolg hebben, als de belastingen van niet-Italianen die in Italië geld hebben verdiend, niet geïnd kunnen worden. Momenteel is het niet de verwachting dat het zover zal komen als gevangenisstraffen, maar de Italiaanse belastingdienst poogt wel de mogelijk honderden miljoenen euro's aan belastingen terug te krijgen van de Formule 1-deelnemers.