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Toto Wolff in Zandvoort

Wolff ziet het met eigen ogen en deelt gefrustreerd conclusie: "Ferrari in een klasse apart"

Toto Wolff in Zandvoort — Foto: © IMAGO

Wolff ziet het met eigen ogen en deelt gefrustreerd conclusie: "Ferrari in een klasse apart"

Vincent Bruins
Redacteur GPFans NL
Journalist in de autosport sinds 2016 en specifiek in de Formule 1 sinds 2022.

Mercedes-teambaas Toto Wolff heeft tijdens de tweede vrije training in Monaco de verrichtingen van de Formule 1-auto's bij de zwembadchicane nauwlettend in de gaten gehouden. De topman wilde met eigen ogen zien hoe het veld daar over de kerbstones ging en moest gefrustreerd erkennen dat concurrent Ferrari op dat vlak momenteel een flinke voorsprong heeft.

Tijdens de sessie in de straten van het vorstendom nam de mede-eigenaar van het Mercedes F1-team uitgebreid de tijd om de wagens vanaf de zijlijn te analyseren. Hoewel zijn eigen team momenteel aan de leiding gaat in het constructeurskampioenschap, ziet Wolff dat de SF-26 van Ferrari uitstekend uit de voeten kan op het bochtige stratencircuit. Dat bleek ook uit de tijdenlijst, waarop Ferrari-coureur Lewis Hamilton de snelste tijd noteerde met een 1:13.026. Ook zijn teamgenoot Charles Leclerc was tijdens de trainingen steevast in de top drie te vinden naast Max Verstappen.

Wolff gefrustreerd door de concurrentie

Terwijl op de achtergrond de haven van Monaco en de vele jachten zichtbaar waren, gaf Wolff tijdens de sessie een interview waarin hij zijn observaties deelde. "Je kunt heel goed zien hoe de ophanging in die bocht werkt", zo vertelde de Oostenrijker. Hij wees daarbij specifiek op de verschillen in de afstelling tussen de diverse teams: "Wie er zacht is afgesteld, wie er hard is afgesteld, en hoe de auto de kerbs absorbeert." Uit de rondetijden en zijn eigen waarnemingen bleek dat de bolides van George Russell en WK-leider Andrea Kimi Antonelli het op dit specifieke punt moesten afleggen.

Wolff stak zijn frustratie over de dominantie van de concurrentie niet onder stoelen of banken. Volgens hem steekt de Italiaanse Scuderia er momenteel met kop en schouders bovenuit. "Je kunt zien dat de Ferrari in een klasse apart is", aldus Wolff. "De auto neemt de kerbs gewoon zo goed, veel beter dan alle anderen", besloot hij zijn analyse.

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