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Norris with a straight face in McLaren hoodie in front of Monaco flag background

McLaren hangt mogelijk straf boven het hoofd na defect bij Norris in Monaco

Norris with a straight face in McLaren hoodie in front of Monaco flag background — Foto: © IMAGO x GPFANS
2 reacties

McLaren hangt mogelijk straf boven het hoofd na defect bij Norris in Monaco

Vincent Bruins
Redacteur GPFans NL
Journalist in de autosport sinds 2016 en specifiek in de Formule 1 sinds 2022.

Lando Norris en McLaren hangen mogelijk een straf boven het hoofd in de F1 Grand Prix van Monaco, nadat aan het licht is gekomen dat het zogeheten Clutch Disengagement System (CDS) op de auto van de regerend wereldkampioen niet functioneerde. De technische afdeling van de FIA heeft de zaak officieel doorverwezen naar de stewards. Eerder dit seizoen kreeg Racing Bulls nog een flinke straf voor een vergelijkbaar defect in Canada.

De problemen voor de Brit ontstonden vandaag tijdens de tweede vrije training op het smalle stratencircuit van Monte Carlo. De McLaren-coureur viel na het uitkomen van de tunnel plotseling stil met de MCL40, waarbij het stuur compleet op zwart ging door een volledige elektronische uitval. Toen de marshals de gestrande papajabolide met startnummer 1 snel wilden wegduwen, bleek het noodsysteem voor de koppeling niet thuis te geven.

FIA-gedelegeerde verwijst zaak door naar de stewards

Uit een officieel document van de FIA, opgesteld door technisch gedelegeerde Manuel Leal, blijkt dat de stewards wel degelijk de juiste procedure volgden. "Toen auto 1 tijdens VT2 op de baan stopte, drukten de marshals op de CDS-knop", zo schrijft Leal in zijn rapport. "Maar het bleek dat het CDS niet werkte zoals vereist door artikel C9.3 in de Formule 1-reglementen", aldus de afgevaardigde. Leal besloot daarop direct actie te ondernemen: "Ik verwijs deze zaak naar de stewards voor hun overweging".

Het CDS is een cruciaal veiligheidsmechanisme in de Formule 1. Volgens Artikel C9.3 van de technische reglementen moet dit systeem de koppeling mechanisch los kunnen koppelen en minimaal vijftien minuten ontkoppeld houden wanneer een wagen met een uitgeschakelde motor tot stilstand is gekomen. Dit zorgt ervoor dat de achterwielen niet blokkeren en het voertuig in de vrijloop rolt, zodat marshals een auto veilig en snel kunnen verplaatsen. Het mechanisme moet bovendien onafhankelijk werken via een externe knop, zelfs als alle primaire hydraulische of elektrische systemen volledig zijn uitgevallen.

Dat de autosportbond streng toeziet op de werking van dit systeem, bleek vorige maand tijdens het raceweekend in Montreal. Daar ontving Racing Bulls een totale geldboete van €30.000, waarvan €20.000 voorwaardelijk, nadat het CDS op de wagen van Liam Lawson defect raakte door een hydraulisch lek. Omdat de bolide destijds niet weggeduwd kon worden, moest de wedstrijdleiding de sessie stilleggen met een rode vlag.

Vind jij dat technische defecten aan veiligheidssystemen direct tot een gridstraf moeten leiden?

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