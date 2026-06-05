Max Verstappen heeft voorlopig geen intentie om zijn huidige verbintenis bij Red Bull Racing open te breken en te verlengen. De viervoudig wereldkampioen bevestigt dat de renstal al wel heeft geïnformeerd naar de mogelijkheid voor een langere samenwerking na 2028, maar de coureur houdt de boot vooralsnog af. De Limburger wil eerst voor zichzelf bepalen of hij na het aflopen van zijn huidige contract überhaupt nog actief wil blijven in de Formule 1.

De terughoudendheid van de kopman komt in een uitdagende periode voor zijn team. Red Bull rijdt dit seizoen voor het eerst met de nieuwe Ford-krachtbron, wat tot dusver uitdagend verloopt. De formatie onder leiding van teambaas Laurent Mekies staat momenteel vierde in het constructeurskampioenschap. Verstappen zelf, die onlangs in Canada zijn eerste podiumplaats van het jaar pakte, bezet momenteel de zevende plek in de WK-stand. Maar met een contract dat nog ruim twee seizoenen doorloopt, voelt hij dan ook geen enkele druk om nu al te tekenen.

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Persoonlijke beslissing nog niet genomen

Gevraagd of de teamleiding hem al heeft benaderd voor een contractverlenging, is de Verstappen duidelijk. "Ja", klinkt het tegenover Onestopstrategy. Toch ziet hij geen reden om direct in te gaan op de avances van zijn werkgever. "Maar ik heb al een tijdje geen nieuw contract meer getekend. Dat is normaal", verklaart hij. Op dit moment liggen de prioriteiten van de stercoureur ergens anders. "Dat is voor mij nu niet mijn grootste zorg, want ik heb nog twee jaar te gaan", benadrukt Verstappen. Daarmee doelt hij op zijn huidige overeenkomst die hem nog tot en met eind 2028 aan Red Bull Racing verbindt.

De belangrijkste afweging voor de toekomst ligt voor hem namelijk op een persoonlijk vlak. "Ik moet eerst voor mezelf beslissen of ik wel langer door wil gaan dan 2028", legt hij uit. Zolang die knoop niet is doorgehakt, zet hij nergens een handtekening onder. "Daarom heb ik geen haast, anders had ik wel een contract tot 2040 getekend", besluit Verstappen, die in het laatste jaar à anderhalf jaar veel meer interesse is gaan tonen in onder andere het langeafstandsracen.