De GT World Challenge Europe Endurance Cup powered by AWS op het Autodromo Nazionale Monza werd gekenmerkt door twee zware crashes en zeer verrassende winnaars en resultaten. De mega-klapper bij de start werd veroorzaakt door Maxime Martin, die vervolgens weigerde zijn excuses aan te bieden. Datzelfde geldt voor zijn teambaas van GetSpeed, die in een statement ook onboardbeelden van Martin deelde. Verstappen Racing-coureur Dani Juncadella is er duidelijk over dat de nieuwe beelden opnieuw bevestigen dat de straf van Martin terecht was.

De GT3-race van drie uur begon met 57-auto's, maar een groot deel hiervan werd direct in de Variante del Rettifilo uitgeschakeld. Martin kwam goed weg vanaf de zesde startrij, maar besloot rechts van de witte lijnen in te halen. Toen hij terug de baan op kwam, dwong hij Alessio Rovera (AF Corse-Ferrari) tegen Nicki Thiim (Comtoyou-Aston Martin) en Gilles Magnus (Boutsen VDS-Porsche). Hierdoor ontstond een kettingreactie waarbij ook Marvin Kirchhöfer (Garage 59-McLaren), Ricardo Feller (Lionspeed GP-Porsche), Lorenzo Ferrari (Tresor Attempto-Audi) en de Haupt-Mustangs van Arjun Maini en Finn Wiebelhaus crashten. Juncadella liep flinke schade op en zijn Verstappen-Mercedes-AMG hield het anderhalf uur uit, totdat Chris Lulham de blauwe bolide toch echt moest parkeren.

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Martin en GetSpeed niet eens met stop-and-go

Martin in de nummer-17-Mercedes-AMG was de veroorzaker van de startcrash, maar liep geen verdere schade op en pakte de leiding. De stewards gaven hem echter een stop-and-go penalty van maar liefst drie minuten. GetSpeed besloot vervolgens de auto in de garage te parkeren en op te geven.

© SRO/JEP

De Belg was het niet eens met de straf. "Ik weet niet waarom iedereen er zo over loopt te klagen. Ik heb niemand geraakt, ik heb met niemand contact gehad. Je kunt het aan de auto zien. Er zit namelijk geen enkel krasje op. Ik snap niet waarom ze mij de schuld geven, als ik geen andere auto heb geraakt. Ja, ik moest naar rechts omdat de Ferrari mij niet liet inhalen, dus ik moest een beetje van de baan. Je komt echter op een gegeven moment gras tegen en dus moest ik terug de baan op. Dat heb ik veilig gedaan, want ik heb niemand geraakt", aldus Martin.

Adam Osieka, de CEO en oprichter van GetSpeed, voegde er in een statement op Instagram aan toe: "Terwijl we aan de leiding van de race lagen, hebben we een straf van drie minuten gekregen voor het bocht 1-incident. De consequentie ervan heeft in feite meteen onze race beëindigd. Iedereen kan zijn eigen conclusies trekken na het zien van deze beelden."

Conclusie van Juncadella

Die conclusies worden dan ook getrokken, waaronder door Juncadella. "We werden er bij de rijdersbriefing expliciet en herhaaldelijk aan herinnerd door de wedstrijdleider dat de witte lijn de track limit is, al helemaal bij de start. Elk voordeel dat je pakt door die te overschrijden, zou onderzocht en vervolgens bestraft worden. Dat is de conclusie die ik trek."

Wat de Spanjaard zegt, klopt inderdaad. Bij het inzien van de notities van wedstrijdleider Niels Wittich, die tot eind 2024 bij de Formule 1 zat, en bij het inzien van de presentatie bij de rijdersbriefing, kan GPFans bevestigen dat hier een grote nadruk op lag. Over de witte lijn op het rechte stuk gaan, was verboden, en de coureurs waren gewaarschuwd dat hier vooral bij de start heel goed op gelet zou worden. Martin was dan ook de enige coureur die besloot om met alle vier de wielen deze track limit te overschrijden, wat het terugkomen op de baan juist zo gevaarlijk maakte.

Geschreven door Vincent Bruins - Redacteur GPFans NL Vincent Bruins (29) is een Nederlandse Formule 1-redacteur met vier jaar ervaring in de F1-journalistiek. Hij heeft meer dan tien jaar ervaring als redacteur en content creator in de GT-racerij. Hij duikt graag in de technische en sportieve reglementen. Zo weet Vincent alle ins en outs op het gebied van bijvoorbeeld de techniek van F1-bolides en straffen. Tevens schrijft hij bij GPFans columns. Bekijk volledige biografie

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