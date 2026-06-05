George Russell erkent dat Mercedes een moeizame eerste dag heeft beleefd voor de F1 Grand Prix van Monaco. De Britse coureur zag Ferrari de toon zetten op het stratencircuit en geeft toe dat ook de snelheid van de Red Bull Racing-bolide van Max Verstappen onverwacht was. Dat vertelt de huidige nummer twee in het wereldkampioenschap in een reactie na afloop van de vrijdag.

Voorafgaand aan de race in het prinsdom wist Mercedes alle vijf de verreden Grands Prix van dit seizoen te winnen. In Monte Carlo moest de Duitse renstal echter toezien hoe Charles Leclerc en Lewis Hamilton in zowel de eerste als de tweede vrije training de eerste twee posities bezetten. Russell, die momenteel een achterstand van 43 punten heeft op zijn teamgenoot Andrea Kimi Antonelli, sloot de tweede oefensessie af op de vierde plaats met een achterstand van bijna vier tienden op Hamilton. Verstappen noteerde in beide sessies de derde tijd en zette in VT2 een flinke stap richting de Ferrari's.

Artikel gaat verder onder video

Snelheid Ferrari geen bluf, maar Red Bull verrast

"We hadden al verwacht dat Ferrari het team zou zijn dat we moesten verslaan", stelt Russell bij een terugblik van F1 TV op de vrijdag in Monaco. De Mercedes-coureur merkt op dat de snelheid van de Italiaanse renstal geen bluf was. "Veel mensen dachten dat het slechts praatjes waren, maar zij zijn duidelijk het team om te verslaan." Daarnaast wijst hij naar de prestaties van Verstappen. "En ik denk dat Red Bull ook een beetje een verrassing voor ons is geweest."

Dat het weekend in Monaco lastig zou worden, was vooraf al ingecalculeerd door het team uit Brackley. "We wisten van de races tot nu toe dat dit onze meest uitdagende zou worden. Maar het is waarschijnlijk nog iets uitdagender geweest dan we hadden gehoopt." Russell verklaart de dominantie van Ferrari door te wijzen naar de specifieke eigenschappen van hun auto. "Ik moet eerlijk zijn, de trends die we elk jaar met Ferrari zien hier en op stratencircuits, en wat we vandaag hebben gezien, zijn er waarschijnlijk al tien jaar", legt hij uit. "Ik denk dat elke auto een soort DNA binnenin heeft en hun DNA, vooral aan de mechanische kant van de auto, werkt duidelijk op deze stratencircuits, zeker wanneer er veel bolling in de bochten zit en de bochten als het ware weglopen."

Tussen de eerste en tweede vrije training wist Russell naar eigen zeggen al verbeteringen door te voeren, al is er nog werk aan de winkel voor de kwalificatie op zaterdag. "We doen er alles aan om die verbeteringen door te voeren, maar zoals ik al zei, ik denk wel dat we het gat kunnen dichten. Of we dat vannacht kunnen, weet ik niet zeker."

Gerelateerd