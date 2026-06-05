Briatore onthult waarom Wolff afhaakte bij bod op Alpine-aandelen
Briatore onthult waarom Wolff afhaakte bij bod op Alpine-aandelen
Mercedes-teambaas en gedeeltelijk eigenaar van het Duitse team Toto Wolff was serieus geïnteresseerd om aandelen van Alpine over te nemen, maar dat gaat uiteindelijk niet gebeuren. Flavio Briatore onthult waarom de Oostenrijker is afgehaakt.
Temidden van de klachten van Zak Brown over het hebben van zusterteams in de Formule 1, en dan voornamelijk gericht op Red Bull Racing en Racing Bulls, wilde Wolff een bod doen op de aandelen van Alpine. Het gaat dan specifiek om het pakket dat Otro Capital in handen heeft in het Franse team, een aandeel van 24 procent, waarin Christian Horner ook geïnteresseerd was.
Onderhandelingen zijn geklapt
Briatore is op de persconferentie voor teambazen eerlijk over de interesse in het aandelenpakket van zijn team: “Otro, de oprichters ervan hebben twee jaar geleden 24% van het team Alpine gekocht en willen op dit moment verkopen, zoals iedereen weet. Daar is over onderhandeld met Toto Wolff, los van het Williams-team en het Mercedes-team.” Toch is die onderhandeling stukgelopen: “Het lijkt erop dat drie dagen geleden de overeenkomst is geklapt, alle onderhandelingen. Dat is in principe wat er is gebeurd. Het heeft niets met het team te maken. We hebben geen enkele druk van de Renault Group met betrekking tot Otro. Dat is echt het probleem niet. De Renault Group is niet het probleem van het Alpine-team.”
Aandelen waren te duur
Over de reden dat Wolff is afgehaakt is Briatore helder: “Heel eenvoudig: de prijs was te hoog. Op een gegeven moment hebben die mensen een andere prijs opgebouwd en ik denk… Toto was heel eerlijk, dat geloof ik. Ik denk niet dat de mensen van Otro eerlijk zijn. Toto was in alle onderhandelingen heel eerlijk.”
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