Ferrari domineert vrijdag in Monaco, Verstappen wijst nieuw Red Bull-contract voor nu af | GPFans Recap

De kop is eraf bij de Grand Prix van Monaco! In deze GPFans Recap zorgen wij ervoor dat jij weer helemaal up-to-date bent rondom al het Formule 1-nieuws.

De eerste twee vrije trainingen op de straten van Monte Carlo hebben we achter de rug en het was Ferrari bovenaan de tijdenlijst. Eerst topte Charles Leclerc VT1, voordat Lewis Hamilton met de snelste ronde ervandoor ging in VT2. Max Verstappen werd tweemaal derde, maar dichtte het gat naar de Ferrari's flink in de late middagsessie. De Limburger is dan ook lovend over hoe zijn Red Bull-team de auto had afgesteld. George Russell is verrast dat Verstappen de Mercedessen wist te verschalken vandaag. McLaren kon de koplopers niet bijbenen, de bolide van Lando Norris is stilgevallen en ze zijn door de stewards bestraft. Verder heeft Las Vegas een nieuw contract om op de F1-kalender te blijven, maar zet Verstappen juist zijn handtekening nog niet.

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Formule 1 tot en met 2037 in Las Vegas na nieuwe megadeal

De Formule 1 heeft officieel bevestigd dat de koningsklasse van de autosport tot en met 2037 in Las Vegas zal blijven racen. Gisteren werd bekend dat er een nieuwe overeenkomst is gesloten voor een verlenging van tien jaar, die direct ingaat na het aflopen van het huidige contract in 2027. De lange samenwerking is het resultaat van overleg tussen de door Liberty Media gerunde sport, de lokale autoriteiten van Clark County en de Las Vegas Convention and Visitors Authority. Lees hier het hele artikel over een nieuwe contract voor de Grand Prix van Las Vegas.

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Red Bull Racing verklaart gevonden slimmigheidje in Monaco

Red Bull Racing heeft de ogen op de RB22 gericht met een opvallend vleugeltje bovenop de achtervleugel. Dit weekend kunnen de teams geen gebruik maken van actieve aerodynamica en dus heeft het Oostenrijkse team, samen met diverse concurrenten, een bijzondere oplossing bedacht. "De achtervleugel heeft een centrale verlenging en ook de behuizing van het SM-mechanisme heeft een verlenging, die beide extra lokale neerwaartse kracht toevoegen aan de achtervleugel, in afwezigheid van de Straight Mode-functie", lichtte de renstal toe bij de FIA. Zo moet het volgens het team dus aanzienlijk meer downforce opleveren. Lees hier het hele artikel over het slimmigheidje op de RB22-bolide.

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Verstappen benaderd voor nieuw contract maar tekent nog niet: 'Eerst dít nog beslissen'

Max Verstappen heeft voorlopig geen intentie om zijn huidige verbintenis bij Red Bull Racing open te breken en te verlengen. De viervoudig wereldkampioen bevestigt dat de renstal al wel heeft geïnformeerd naar de mogelijkheid voor een langere samenwerking na 2028, maar de coureur houdt de boot vooralsnog af. De Limburger wil eerst voor zichzelf bepalen of hij na het aflopen van zijn huidige contract überhaupt nog actief wil blijven in de Formule 1. Gevraagd of de teamleiding hem al heeft benaderd voor een contractverlenging, is de Verstappen duidelijk. "Ja", klinkt het tegenover Onestopstrategy. Toch ziet hij geen reden om direct in te gaan op de avances van zijn werkgever en hij legt uit waarom. Lees hier het hele artikel over de toekomst van Max Verstappen in de Formule 1.

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Russell verrast door Verstappen in Monaco: "Uitdagender dan we hadden gehoopt"

George Russell erkent dat Mercedes een moeizame eerste dag heeft beleefd voor de F1 Grand Prix van Monaco. De Britse coureur zag Ferrari de toon zetten op het stratencircuit en geeft toe dat ook de snelheid van de Red Bull Racing-bolide van Max Verstappen onverwacht was. Dat vertelt de huidige nummer twee in het wereldkampioenschap in een reactie na afloop van de vrijdag. "We hadden al verwacht dat Ferrari het team zou zijn dat we moesten verslaan", stelt Russell bij een terugblik van F1 TV op de vrijdag in Monaco. De Mercedes-coureur merkt op dat de snelheid van de Italiaanse renstal geen bluf was. "Veel mensen dachten dat het slechts praatjes waren, maar zij zijn duidelijk het team om te verslaan." Daarnaast wijst hij naar de prestaties van Verstappen. "En ik denk dat Red Bull ook een beetje een verrassing voor ons is geweest." Lees hier het hele artikel over George Russell die terugblikt op de vrijdag.

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Verstappen looft balans na vrije trainingen in Monaco: "Ben erg blij met de auto"

Max Verstappen kijkt met een tevreden gevoel terug op de eerste twee vrije trainingen voor de F1 Grand Prix van Monaco. De viervoudig wereldkampioen kende een uitdagende start van het huidige seizoen 2026, maar voelde zich op de vrijdag in de straten van Monte Carlo direct comfortabel in zijn wagen. Dat laat de coureur van Red Bull Racing weten na afloop van de eerste baansessies in het prinsdom. "Het was een vrij positieve dag om eerlijk te zijn", blikte hij via Verstappen.com terug op zijn verrichtingen op de vrijdag. "Ik voelde me erg goed in de auto, vooral tijdens de tweede training boekten we een goede vooruitgang." Verstappen benadrukte dat het team de afstelling van de RB22 nog verder moet optimaliseren om daadwerkelijk voor de voorste startrijen te kunnen vechten. Lees hier het hele artikel over een positieve Max Verstappen na de vrijdag.

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Stukje tape komt McLaren heel duur te staan: FIA bevestigt straf na stilvallen Norris

McLaren is stevig op de bon gegaan na de tweede vrije training voor de F1 Grand Prix van Monaco. Het zogeheten clutch disengagement system (CDS) werkte niet op de papajabolide van Lando Norris, nadat hij was stilgevallen, waardoor marshals niet veilig en snel de wagen achter de vangrails konden verplaatsen. Dat leverde een boete op van maar liefst €30.000, waarvan €10.000 voorwaardelijk. Uit het statement van de stewards blijkt dat McLaren een stukje tape over de CDS-knop had geplakt. Lees hier het hele artikel over de giga-boete voor McLaren.

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Geschreven door Vincent Bruins - Redacteur GPFans NL Vincent Bruins (29) is een Nederlandse Formule 1-redacteur met vier jaar ervaring in de F1-journalistiek. Hij heeft meer dan tien jaar ervaring als redacteur en content creator in de GT-racerij. Hij duikt graag in de technische en sportieve reglementen. Zo weet Vincent alle ins en outs op het gebied van bijvoorbeeld de techniek van F1-bolides en straffen. Tevens schrijft hij bij GPFans columns. Bekijk volledige biografie

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