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Red Bull Racing, RB22, Monaco, 2026, generic

Red Bull Racing verklaart gevonden slimmigheidje in Monaco

Red Bull Racing, RB22, Monaco, 2026, generic — Foto: © IMAGO

Red Bull Racing verklaart gevonden slimmigheidje in Monaco

Remy Ramjiawan
Redacteur/presentator GPFans
Formule 1-verslaggever, interviewer, maar ook presentator en redacteur

Red Bull Racing heeft de ogen op de RB22 gericht met een opvallend vleugeltje bovenop de achtervleugel. Dit weekend kunnen de teams geen gebruik maken van actieve aerodynamica en dus heeft het Oostenrijkse team, samen met diverse concurrenten, een bijzondere oplossing bedacht.

Op donderdag werd duidelijk dat diverse teams nieuwe onderdelen hebben meegenomen naar Monte Carlo. De FIA heeft de regels hier en daar getweakt, waaronder een beperking op de topsnelheid, maar dus ook een verbod op de actieve aerodynamica: het moment waarop de voorvleugel en achtervleugel op de rechte stukken openklappen.

'Dubbele achtervleugel'

Het heeft ertoe geleid dat er oplossingen zijn bedacht om de achtervleugel optimaal te gebruiken in de straten van het prinsdom. Red Bull kreeg de nodige aandacht door de opvallende vleugel en licht bij de FIA erover toe: "De achtervleugel heeft een centrale verlenging en ook de behuizing van het SM-mechanisme heeft een verlenging, die beide extra lokale neerwaartse kracht toevoegen aan de achtervleugel, in afwezigheid van de Straight Mode-functie." Zo moet het volgens het team dus aanzienlijk meer downforce opleveren. Ook McLaren en Mercedes beschikken over een eigen variant van de 'dubbele achtervleugel'.

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