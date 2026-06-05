Formule 1 tot en met 2037 in Las Vegas na nieuwe megadeal
Formule 1 tot en met 2037 in Las Vegas na nieuwe megadeal
De Formule 1 heeft officieel bevestigd dat de koningsklasse van de autosport tot en met 2037 in Las Vegas zal blijven racen. Gisteren werd bekend dat er een nieuwe overeenkomst is gesloten voor een verlenging van tien jaar, die direct ingaat na het aflopen van het huidige contract in 2027. De lange samenwerking is het resultaat van overleg tussen de door Liberty Media gerunde sport, de lokale autoriteiten van Clark County en de Las Vegas Convention and Visitors Authority.
Met de nieuwe deal is een flinke financiële bijdrage gemoeid. De Las Vegas Convention and Visitors Authority betaalt jaarlijks tien miljoen dollar aan sponsoring, wat over de hele looptijd van de verlenging neerkomt op honderd miljoen dollar. De race in de Amerikaanse gokstad blijft ook in de toekomst standaard gepland in het weekend voor Thanksgiving.
Investeringen moeten zorgen wegnemen bij lokale bewoners
Hoewel er veel politieke steun is, is er vanuit bewoners en ondernemers nog altijd kritiek op de verkeersdrukte en de lange op- en afbouw van het stratencircuit. Om deze overlast te beperken, heeft de Formule 1 toegezegd flink te investeren in vaste infrastructuur. Moederbedrijf Liberty Media beschikt inmiddels over de zogeheten Grand Prix Plaza, een terrein van 39 hectare nabij de bekende Strip, met een vast pit- en paddockgebouw van 28.000 vierkante meter. Daarnaast zijn er vaste aansluitpunten voor de baanverlichting aangelegd om de bouwtijd rond het evenement flink te verkorten.
Miljardenomzet en unanieme politieke steun
Voor de lokale politiek gaven de economische voordelen de doorslag om de afspraak vorige maand unaniem goed te keuren. Sinds de eerste race in 2023, die destijds commercieel werd opgezet door de huidige Chief Commercial Officer Emily Prazer, heeft het evenement een totale economische impact van 3,2 miljard dollar opgeleverd. Ook leverde de Grand Prix vorig jaar ruim 43 miljoen dollar aan belastinginkomsten op, waarvan 15 miljoen dollar direct naar het lokale onderwijs ging.
Vroegere starttijd voor de komende editie
Voor de editie van later dit jaar zijn er ook veranderingen doorgevoerd om Europese fans tegemoet te komen. De starttijd van de race is vervroegd om het kijken op televisie makkelijker te maken. Het raceweekend vindt plaats van donderdag 19 tot en met zaterdag 21 november lokale tijd. Voor de Nederlandse kijker betekent dit dat de kwalificatie op zaterdagochtend om 05:00 uur begint, waarna de lichten voor de Grand Prix op zondagochtend op precies hetzelfde tijdstip uitgaan.
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