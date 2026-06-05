Newey terug in de Formule 1-paddock en neemt kijkje bij Red Bull Racing
Newey terug in de Formule 1-paddock en neemt kijkje bij Red Bull Racing
Adrian Newey heeft zich na maandenlange afwezigheid weer gemeld in de paddock. Over wat de reden van de afwezigheid is, wordt nog wat mysterieus gedaan, maar de topontwerper heeft zich in Monte Carlo ‘gewoon’ weer bij Aston Martin gemeld.
Newey is de opvolger van Andy Cowell, die vorig jaar in Qatar uit zijn functie werd gezet. Als gevolg daarvan heeft Newey de rol van interim-teambaas op zich genomen totdat duidelijk wordt wie de algehele leiding voor zijn rekening gaat nemen. De afgelopen races was Newey niet aanwezig in de paddock en gingen de wildste verhalen rond.
Newey in de paddock
Zo gaan er geruchten dat de 67-jarige Newey de afgelopen weken ziek is geweest, hoewel daar geen bevestiging van is. Hoe dan ook: Newey is in Monaco weer aanwezig en heeft een bijzonder oog voor de RB22 van Red Bull Racing.
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