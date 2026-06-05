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Leclerc during FP1 in Monaco

Thuisheld Leclerc snelste in eerste vrije training voor GP Monaco, Hadjar en Alonso crashen

Leclerc during FP1 in Monaco — Foto: © IMAGO
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Thuisheld Leclerc snelste in eerste vrije training voor GP Monaco, Hadjar en Alonso crashen

Vincent Bruins
Redacteur GPFans NL
Journalist in de autosport sinds 2016 en specifiek in de Formule 1 sinds 2022.

Charles Leclerc heeft de eerste vrije training voor de F1 Grand Prix van Monaco als snelste afgesloten. De Ferrari-coureur zette een rondetijd van neer van 1:13.978, en kwam daarmee 0.226 seconden onder teamgenoot Lewis Hamilton uit. Max Verstappen was sneller dan de Zilverpijlen en plaatste zich op de derde positie.

De eerste officiële sessie op de straten van Monte Carlo begon om 13:30 uur lokale tijd. Het was halfbewolkt en 23°C, en er stond weinig wind. Het was meteen druk op de baan. Binnen twee minuten waren alle 22 coureurs naar buiten gekomen op de harde compound. Thuisheld Charles Leclerc was de eerste om een foutje te maken, toen hij in zijn out-lap rechtdoor schoot bij Mirabeau. Het eerste echte probleem dook op bij Arvid Lindblad. De rookie van Racing Bulls liet aan zijn engineer weten dat hij niet ver genoeg het stuur kon omgooien om de haarspeldbocht op de juiste manier te nemen. Niet veel later klaagde teammaat Liam Lawson over hetzelfde malheur.

Stuivertje wisselen tussen Hamilton en Verstappen

Lewis Hamilton stond na de eerste tien minuten bovenaan met een 1:15.617, 0.360 seconden onder Max Verstappen. Isack Hadjar in de andere Red Bull was de enige coureur die binnen een seconde van de twee wereldkampioenen kon blijven in de openingsfase van de sessie. Kampioenschapsleider Andrea Kimi Antonelli vonden we op dat moment op de vierde stek voor Nico Hülkenberg. Sergio Pérez viel op door zijn Cadillac in de top tien te plaatsen. De McLaren leek vrij nerveus over de kerbs en ook Hadjar klaagde over het gehobbel van zijn RB22. De Haas-ploegmaten hadden het met elkaar aan de stok. Esteban Ocon riep over de boardradio dat Ollie Bearman hem twee ronden achter elkaar in de weg zat, en Bearman noemde de Fransman een "idioot".

Hadjar hard in de muur

Leclerc steeg naar de eerste positie halverwege de sessie met een 1:14.928. Hamilton bleef in de buurt door met een halve seconde te verbeteren, al schoot hij wel een keer rechtdoor bij Sainte Dévote. Met Antonelli op de derde stek, zakte Verstappen naar P4. De Limburger had het lastig op het harde Pirelli-rubber, dat sneller "dood", versleten, was gegaan dan verwacht. Er was een kortstondige virtual safety car, zodat een marshal de kans kreeg om in Rascasse een stukje bodywork van Pierre Gasly's Alpine op te rapen. Met nog 24 minuten op de klok crashte Hadjar in de tweede Piscine-chicane en dat zorgde voor de rode vlaggen.

Leclerc snelste, crash voor Alonso

Na de neutralisatie kwamen de mediums tevoorschijn en Leclerc verbeterde met een 1:13.978. Hamilton maakte er een één-twee van voor Ferrari. Verstappen completeerde de top drie door voor de Mercedessen van Antonelli en George Russell te eindigen. Norris werd zesde op meer dan 1.3 seconden achterstand. Audi verrast met Hülkenberg op P7 en Gabriel Bortoleto op P9. Verstappen was het snelst in de laatste sector, totdat Leclerc overal paars ging. Oscar Piastri klokte de achtste tijd en was boos op Lindblad, omdat de jonge Brit hem had opgehouden bij Tabac. Racing Bulls had hun coureur echter verteld dat Piastri zijn ronde had afgehaakt en het had dus niet gewaarschuwd. De eerste vrije training eindigde in principe onder rode vlaggen voor brokstukken op de baan, nadat Fernando Alonso de muur had geraakt in de remzone van de Nouvelle Chicane, al kregen coureurs in de laatste minuut nog wel de kans om de baan op te gaan voor proefstarts.

Vincent Bruins
Geschreven door
Vincent Bruins - Redacteur GPFans NL
Vincent Bruins (29) is een Nederlandse Formule 1-redacteur met vier jaar ervaring in de F1-journalistiek. Hij heeft meer dan tien jaar ervaring als redacteur en content creator in de GT-racerij. Hij duikt graag in de technische en sportieve reglementen. Zo weet Vincent alle ins en outs op het gebied van bijvoorbeeld de techniek van F1-bolides en straffen. Tevens schrijft hij bij GPFans columns.
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