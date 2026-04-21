Red Bull Racing en Max Verstappen kennen een uiterst stroeve start van het nieuwe Formule 1-tijdperk, waarbij de renstal ver achter de feiten lijkt aan te lopen. Echter, de nieuwe eigen krachtbron van Red Bull Ford presteert waarschijnlijk niet slecht genoeg om in aanmerking te komen voor extra ontwikkelingssteun vanuit de FIA. Deze situatie is in werkelijkheid uitstekend nieuws voor het team uit Milton Keynes en de viervoudig wereldkampioen. Het mislopen van de zogeheten ADUO-reglementen betekent dat de weg terug naar de kop van het veld voor Verstappen juist wagenwijd openligt.

De huidige stand van zaken is voor Verstappen een scenario waar men voorafgaand aan dit seizoen waarschijnlijk niet aan wilde denken. Na de eerste drie verreden races in Australië, China en Japan staat de coureur slechts negende in het klassement met twaalf punten, terwijl Red Bull de zesde plaats bezet bij de constructeurs. Omdat de Grands Prix van Bahrein en Saoedi-Arabië werden geannuleerd vanwege de uitgebroken oorlog in het Midden-Oosten, is de kans om snel punten goed te maken bovendien beperkt gebleken. De achterstand op het fabrieksteam van Mercedes, dat met Kimi Antonelli en George Russell momenteel de ranglijst aanvoert, is aanzienlijk.

Artikel gaat verder onder video

ADUO-systeem en de prestaties van de krachtbron

Om te voorkomen dat motorfabrikanten in dit nieuwe tijdperk een onoverbrugbare achterstand oplopen, heeft de FIA het 'Additional Development and Upgrade Opportunities'-systeem in het leven geroepen. Dit mechanisme werkt als een soort prestatiebalans: elke zes races wordt het gemiddelde vermogen van de verbrandingsmotor gemeten. Als een fabrikant meer dan twee procent achterloopt op de best presterende motor, wat momenteel de Mercedes-krachtbron lijkt te zijn, kan de FIA extra uren op de testbank en financiële ruimte binnen de budgetcap toekennen. Hoewel de DM01-power unit van Red Bull Ford naar verluidt een achterstand heeft, wijzen de data erop dat de drempel van twee procent waarschijnlijk niet wordt gehaald. Daardoor krijgt het team geen groen licht voor extra aanpassingen aan de motor.

© Red Bull Content Pool

Chassis-ontwikkeling als belangrijkste reddingsboei

Dat de renstal niet aan de ADUO-eisen voldoet, is echter de belangrijkste reddingsboei voor het huidige seizoen. Het betekent namelijk direct dat het gebrek aan prestaties niet primair aan de motor ligt, maar aan de auto zelf. Binnen de reglementen is er een scherp onderscheid gemaakt tussen de ontwikkeling van de krachtbron en het chassis. De motoren zijn na de initiële homologatie in principe tot 2030 bevroren, waardoor fabrikanten zonder ADUO-steun nauwelijks nog mogen sleutelen aan het vermogen. Als de motor van Red Bull daadwerkelijk dramatisch had gepresteerd, had de Oostenrijkse formatie wellicht jarenlang met een structureel nadeel rondgereden. Meer prestaties uit de power unit halen is niet zo één, twee, drie gedaan. Tegelijkertijd kan de kleinste aanpassing aan de aerodynamica of het chassis enorme tijdwinsten opleveren.

Aan de auto mag ook nog eens eindeloos gesleuteld worden, zolang het team zich aan het financiële plafond houdt. Voor de ontwikkeling van het chassis en de aerodynamica is het teambudget dit seizoen vastgesteld op 215 miljoen dollar. Omdat de nieuwe generatie auto's wendbaarder is gemaakt met een kortere wielbasis en actieve aerodynamica, ligt er op dat vlak nog enorm veel potentieel om vooruitgang te boeken. Red Bull kan de opgelopen achterstand dus in de windtunnel en op de ontwerptafel goedmaken, in plaats van te moeten wachten op motorische updates die op zijn minst maanden duren.

Het is nog even afwachten op het officiële woord na het ADUO-onderzoek dat na Miami komt, maar als Red Bull Ford en Verstappen inderdaad geen hulp krijgen via de FIA-regels, is dat eigenlijk heel goed nieuws.

