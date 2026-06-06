Volgens Sky Sports-analist Martin Brundle heeft Charles Leclerc wel degelijk met concurrenten Mercedes en McLaren gesproken voordat hij zijn toekomst opnieuw aan Ferrari verbond. De 65-jarige Brit stelt dat de Monegask de markt uitgebreid heeft verkend, ondanks zijn uiteindelijke keuze om de Italiaanse renstal uit Maranello trouw te blijven.

Eerder werd officieel bekendgemaakt dat de 27-jarige coureur een nieuw, meerjarig contract heeft getekend bij de Scuderia. Deze verbintenis houdt hem naar verluidt tot ver in de jaren dertig bij het team onder leiding van teambaas Frédéric Vasseur. De visie van Vasseur en de herstructurering binnen het team speelden een doorslaggevende rol in de beslissing van de coureur, die in het huidige Formule 1-seizoen strijdt om de bovenste plekken in het wereldkampioenschap naast zijn nieuwe teamgenoot Lewis Hamilton. Hoewel Ferrari in de afgelopen seizoenen een felle strijd voerde met teams als Mercedes en McLaren om de positie achter Red Bull Racing, koos de achtvoudig Grand Prix-winnaar toch voor een langer verblijf bij de iconische rode formatie.

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Interesse van concurrenten

Tijdens de persconferentie in Monaco gaf de Monegask zelf al toe dat er concrete interesse was van andere renstallen op de grid. Tegenover de aanwezige media hield hij de specifieke namen van die teams echter in het midden, om de focus op zijn huidige werkgever te houden. "Ik ga niet zeggen wie, maar ze mogen het zeggen als ze dat willen. Maar voor mij was Ferrari altijd de keuze", aldus de coureur die sinds 2019 voor het team uitkomt. Gevraagd of de huidige nummer drie van de wereld met de volledige grid in gesprek was, was Brundle echter zeer stellig over de beperkte opties voor een coureur van dit kaliber. "Nee, nee, het is niet iedereen geweest. Maar uiteraard zou hij in ieder geval met McLaren en Mercedes hebben gepraat", verklaarde de ervaren commentator over de strategische stappen van Leclerc.

Familie

Voormalig wereldkampioen en collega-analist Jenson Button begrijpt de loyaliteit van de Monegaskische ster, maar plaatst daar ook een kritische kanttekening bij met het oog op de wereldtitel. "Ferrari heeft glimpen van een geweldige auto laten zien. Ze hebben hier en daar races gewonnen, maar het is geen kampioenschapswinnende auto geweest, dus dat is moeilijk voor een coureur", stelt Button over de huidige vorm van de Scuderia. Hij benadrukt dat de emotionele band met Ferrari diep zit, aangezien het team hem al op jonge leeftijd de kans en de volledige ondersteuning gaf via de Ferrari Driver Academy om de top van de autosport te bereiken. "Dus het is mooi dat hij aan boord is bij het team en deel uitmaakt van de familie, maar op een gegeven moment moet je egoïstisch worden en moet je nadenken over wat het beste voor jou is", besluit de Britse oud-coureur over de sportieve toekomst van Leclerc.

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