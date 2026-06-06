McLaren vervangt motoronderdelen Norris na DNF in VT2
McLaren vervangt motoronderdelen Norris na DNF in VT2
In aanloop naar de zaterdag in Monaco hebben diverse teams de nodige onderdelen gewisseld. Daar zit ook het team van McLaren bij, dat moest ingrijpen nadat de MCL40 van Lando Norris stilviel tijdens de tweede vrije training.
Zojuist is de derde en tevens laatste vrije training in Monte Carlo afgevlagd. Daarin was Kimi Antonelli de snelste, terwijl de Ferrari's vooral op vrijdag erg rap waren. McLaren wist met de zesde plaats van Oscar Piastri het beste resultaat neer te zetten, terwijl Norris op P9 eindigde. Max Verstappen zat aan het begin van de sessie nog bij de snelste mannen, maar moest uiteindelijk genoegen nemen met P5 op bijna één seconde van de snelste tijd.
Motoronderdelen
Bij de Williams van Alexander Albon zijn twee wijzigingen doorgevoerd. Zo is de wagen voorzien van een nieuwe energy store en een nieuwe control electronics unit. Het gaat hierbij om de tweede exemplaren van deze onderdelen. Van beide componenten mogen er maximaal drie per seizoen worden gebruikt zonder dat daar een straf voor wordt uitgedeeld.
In de wagen van Norris is de MGU-K vervangen. Dat verklaart waarom de bolide van de regerend kampioen ineens stilviel tijdens VT2, met vergelijkbare klachten als George Russell in Canada, die zijn wagen eveneens de geest zag geven. Ook Norris krijgt hiervoor geen gridstraf. Het betreft simpelweg de tweede MGU-K van het seizoen, terwijl er maximaal drie zijn toegestaan.
Tot slot heeft Cadillac een wijziging doorgevoerd bij Sergio Pérez. Er is een nieuwe power unit ancillary component (ondersteunende onderdelen van de krachtbron die niet onder de hoofdcomponenten van de power unit vallen) geplaatst. Daarvan zijn er zes per seizoen toegestaan en het exemplaar in de wagen van de Mexicaan is pas het tweede van dit jaar.
Gerelateerd
Meer F1-nieuws
Laatste F1-nieuws
VIDEO | FIA bestraft McLaren voor stukje tape, Verstappen zet Red Bull in de wachtkamer | GPFans News
- Vandaag 11:55
Stukje tape komt McLaren heel duur te staan: FIA bevestigt straf na stilvallen Norris
- Gisteren 20:31
- 3
Antonelli pakt pole Monaco in 'meest intense' kwalificatie: "Verstappen kwam zo dichtbij!"
- 1 minuut geleden
Net binnen
Aanbevolen door de redactie
Verstappen mist pole in Monaco met 0.043 seconde: "We gaan het morgen zien bij de start"
Antonelli pakt pole voor F1-race Monaco na titanenstrijd met Verstappen
Antonelli het snelst in derde vrije training Monaco, Verstappen gehinderd door rode vlag
Stukje tape komt McLaren heel duur te staan: FIA bevestigt straf na stilvallen Norris
Net binnen
Antonelli pakt pole voor F1-race Monaco na titanenstrijd met Verstappen
- 19 minuten geleden
- 4
Antonelli pakt pole Monaco in 'meest intense' kwalificatie: "Verstappen kwam zo dichtbij!"
- 1 minuut geleden
Hamilton baalt van P3: 'De auto was compleet anders dan tijdens de training'
- 5 minuten geleden
Verstappen mist pole in Monaco met 0.043 seconde: "We gaan het morgen zien bij de start"
- 12 minuten geleden
- 1
Wolff verrast door snelheid Antonelli in Monaco: "Maar de buit is nog niet binnen"
- 1 uur geleden
LIVE (gesloten) | Kwalificatie GP Monaco: Antonelli één duizendste sneller dan Verstappen halverwege Q3
- 1 uur geleden
Veel gelezen
Strafpunten F1: de stand van zaken in aanloop naar de race in Monaco dit weekend
- 2 juni
Rosato lovend over "pure boef" Jos Verstappen: "Hij heeft een beest gecreëerd"
- 27 mei
LIVE | Ravenol-AMG leidt slotfase na Verstappen-exit: volg hier updates, uitzending en onboard
- 17 mei
Norris spoelt kater van GP Canada weg met bezoekje aan Indy 500 met Daniel Ricciardo
- 25 mei
Hamilton genoot van aanwezigheid moeder in Canada: "Wil haar ieder weekend erbij hebben"
- 25 mei
Alonso: "We hebben besloten de pijn te stoppen"
- 27 mei