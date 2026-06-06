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Norris with a straight face in McLaren hoodie in front of Monaco flag background

McLaren vervangt motoronderdelen Norris na DNF in VT2

Norris with a straight face in McLaren hoodie in front of Monaco flag background — Foto: © IMAGO

McLaren vervangt motoronderdelen Norris na DNF in VT2

Remy Ramjiawan
Redacteur/presentator GPFans
Formule 1-verslaggever, interviewer, maar ook presentator en redacteur

In aanloop naar de zaterdag in Monaco hebben diverse teams de nodige onderdelen gewisseld. Daar zit ook het team van McLaren bij, dat moest ingrijpen nadat de MCL40 van Lando Norris stilviel tijdens de tweede vrije training.

Zojuist is de derde en tevens laatste vrije training in Monte Carlo afgevlagd. Daarin was Kimi Antonelli de snelste, terwijl de Ferrari's vooral op vrijdag erg rap waren. McLaren wist met de zesde plaats van Oscar Piastri het beste resultaat neer te zetten, terwijl Norris op P9 eindigde. Max Verstappen zat aan het begin van de sessie nog bij de snelste mannen, maar moest uiteindelijk genoegen nemen met P5 op bijna één seconde van de snelste tijd.

Motoronderdelen

Bij de Williams van Alexander Albon zijn twee wijzigingen doorgevoerd. Zo is de wagen voorzien van een nieuwe energy store en een nieuwe control electronics unit. Het gaat hierbij om de tweede exemplaren van deze onderdelen. Van beide componenten mogen er maximaal drie per seizoen worden gebruikt zonder dat daar een straf voor wordt uitgedeeld.

In de wagen van Norris is de MGU-K vervangen. Dat verklaart waarom de bolide van de regerend kampioen ineens stilviel tijdens VT2, met vergelijkbare klachten als George Russell in Canada, die zijn wagen eveneens de geest zag geven. Ook Norris krijgt hiervoor geen gridstraf. Het betreft simpelweg de tweede MGU-K van het seizoen, terwijl er maximaal drie zijn toegestaan.

Tot slot heeft Cadillac een wijziging doorgevoerd bij Sergio Pérez. Er is een nieuwe power unit ancillary component (ondersteunende onderdelen van de krachtbron die niet onder de hoofdcomponenten van de power unit vallen) geplaatst. Daarvan zijn er zes per seizoen toegestaan en het exemplaar in de wagen van de Mexicaan is pas het tweede van dit jaar.

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