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Kimi Antonelli, Max Verstappen, Lando Norris, Belgian GP, 2026

Dit is de voorlopige startopstelling voor de GP van België met alle gridstraffen verwerkt

Kimi Antonelli, Max Verstappen, Lando Norris, Belgian GP, 2026 — Foto: © IMAGO

Dit is de voorlopige startopstelling voor de GP van België met alle gridstraffen verwerkt

Remy Ramjiawan
Redacteur/presentator GPFans
Formule 1-verslaggever, interviewer, maar ook presentator en redacteur
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De kwalificatie in België zit erop en dat betekent dat ook de voorlopige startopstelling bekend is. Er zijn voor dit weekend al diverse gridstraffen uitgedeeld en dit is de startvolgorde voor de race op Spa-Francorchamps.

Kimi Antonelli vertrekt vanaf pole position, nadat hij ook in België het snelste rondje wist neer te zetten. Max Verstappen vangt de wedstrijd aan vanaf P2, nadat hij drie tienden tekortkwam op de Italiaanse Mercedes-coureur. George Russell schuift door naar P3, want Lando Norris krijgt een gridstraf van drie plaatsen. Charles Leclerc gaat daardoor naar P4 en Lewis Hamilton start vanaf P5. Oscar Piastri schuift eveneens een plek op en zal zondag vanaf de zesde plaats aan de wedstrijd beginnen. Arvid Lindblad start vanaf P7, terwijl Gabriel Bortoleto op P8 de beste Audi-coureur is. Liam Lawson staat op P9 en Pierre Gasly vinden we terug op P10, voor teamgenoot Franco Colapinto.

Dit is de voorlopige startopstelling van de Grand Prix van België

Nico Hülkenberg moet genoegen nemen met de twaalfde startplek en Norris is door zijn straf teruggevallen naar P13. Carlos Sainz is de beste Williams-coureur op P14 en staat voor Oliver Bearman. Daarachter vinden we Alexander Albon (P16) en Esteban Ocon terug. Valtteri Bottas kwam niet verder dan de achttiende plek, maar staat wel voor teamgenoot Sergio Pérez (P19). Lance Stroll bezet de twintigste startplek. Isack Hadjar en Fernando Alonso staan helemaal achteraan de grid.

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