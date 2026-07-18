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Max Verstappen and GP walk through the paddock at the Belgian GP

Verstappen slikt klacht in na kwalificatie, 'Red Bull heeft opvolger Lambiase gevonden' | GPFans Recap

Max Verstappen and GP walk through the paddock at the Belgian GP — Foto: © IMAGO

Verstappen slikt klacht in na kwalificatie, 'Red Bull heeft opvolger Lambiase gevonden' | GPFans Recap

Remy Ramjiawan
Redacteur/presentator GPFans
Formule 1-verslaggever, interviewer, maar ook presentator en redacteur
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Het raceweekend in België is in volle gang en zaterdag is ook de kwalificatie verreden. Dat betekent dat er weer een heleboel nieuws naar buiten is gekomen. De meest gelezen nieuwtjes vind je terug in deze GPFans Recap.

Vandaag maakte De Telegraaf bekend dat Tom Hart naar alle waarschijnlijkheid Gianpiero Lambiase gaat opvolgen als race-engineer van Max Verstappen. Kimi Antonelli wist zijn zesde pole position uit zijn carrière te pakken op het circuit van Spa-Francorchamps en Max Verstappen is na afloop van de kwalificatie mild voor de huidige F1-wagens. Dit is de GPFans Recap van zaterdag 18 juli.

Antonelli troeft Verstappen na weergaloze slipstream Hadjar af en pakt pole op Spa

Op zaterdag rond 16:00 uur was het tijd voor belangrijke kwalificatie richting de Grand Prix van België op zondag. Na een heerlijke sessie was het uiteindelijk Kimi Antonelli die er voor de neus van Max Verstappen vandoor ging met de felbegeerde pole position op Circuit de Spa-Francorchamps. Lezen hoe de kwalificatie is verlopen? Klik hier!

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Verstappen houdt kritiek voor zich na kwalificatie: "Straks schiet iemand me nog neer"

Max Verstappen is op de persconferentie in België, waarbij ook GPFans aanwezig was, zeer tevreden met de tweede tijd. De Nederlander is nog altijd kritisch op de huidige wagens en dan met name op de motoren, maar tijdens het praatje met de pers slikt hij die kritiek snel in. Hij wil er namelijk niet uitgegooid worden door de FIA. De hele reactie van Verstappen lezen? Klik hier!

'Red Bull vindt in Hart de opvolger van Lambiase als race-engineer van Verstappen'

Red Bull Racing heeft engineer Tom Hart aangewezen als de vervanger van de vertrekkende Gianpiero Lambiase, zo meldt De Telegraaf. Hart was onderweg om zelf ook te verkassen naar Williams, maar daar heeft Red Bull een stokje voor gestoken. Alles lezen over de aanstelling van Hart? Klik hier!

Antonelli pakt pole, maar kijkt naar Verstappen op P2: 'Belangrijk om goede start te hebben'

Kimi Antonelli heeft zijn zesde pole position uit zijn carrière weten te pakken op het circuit van Spa-Francorchamps. De klassementsleider maakt zich dan ook op voor een spannende Grand Prix van België, met Max Verstappen naast hem op de eerste startrij. Lezen hoe de polesitter terugkijkt op de kwalificatie? Klik hier!

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Wolff tast in het duister na P4 Russell: 'Hij verliest veel tijd'

Volgens teambaas Toto Wolff maakt Mercedes zich zorgen over de prestaties van George Russell tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix van België. De Oostenrijker stelt dat de wagen onverklaarbaar veel tijd verliest op de rechte stukken en dat het team de oorzaak daarvan nog altijd niet heeft gevonden, zo laat de CEO van de Duitse renstal weten in gesprek met Sky Sports F1. De hele uitspraak van Wolff lezen? Klik hier!

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