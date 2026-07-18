Red Bull Racing heeft engineer Tom Hart aangewezen als de vervanger van de vertrekkende Gianpiero Lambiase, zo meldt De Telegraaf. Hart was onderweg om zelf ook te verkassen naar Williams, maar daar heeft Red Bull een stokje voor gestoken.

Eerder dit jaar werd bekend dat ook Lambiase het Oostenrijkse team gaat verlaten. 'GP' is al sinds 2016 de vaste race-engineer van Verstappen, maar heeft getekend bij McLaren. Vanaf 2028 treedt hij officieel in dienst bij het papaja-oranje team. Verstappen onthulde onlangs al dat Lambiase nu al van sommige vergaderingen wordt uitgesloten, omdat die informatie niet per ongeluk mag worden meegenomen.

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Hart wordt nieuwe race-engineer van Verstappen

Erik van Haren meldt dat Hart te zijner tijd Lambiase gaat opvolgen als race-engineer van Verstappen. Momenteel is Hart nog altijd aanwezig binnen de pitbox van Red Bull, maar hij zou volgend jaar in dienst treden bij Williams om daar de race-engineer van Alexander Albon te worden. Laurent Mekies zou er namens Red Bull echter voor hebben gezorgd dat die transfer niet is doorgegaan. De Fransman legde daarvoor een verzoek neer bij Williams-teambaas James Vowles, die daar gehoor aan heeft gegeven.

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