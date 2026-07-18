VIDEO | Verstappen profiteert van gridstraf Hadjar: 'Anders stond ik hier niet' | GPFans News
VIDEO | Verstappen profiteert van gridstraf Hadjar: 'Anders stond ik hier niet' | GPFans NewsMaak ons je Google-favoriet
Andrea Kimi Antonelli pakte op Spa zijn zesde poleposition, terwijl Max Verstappen dankzij een beslissende slipstream van teamgenoot Isack Hadjar naast hem op de eerste startrij start. Lando Norris klokte de derde tijd, maar zakt door een motorwissel terug naar de dertiende startplek, terwijl ook Fernando Alonso tien plaatsen gridstraf krijgt. Verstappen was na afloop lovend over de hulp van Hadjar en verwacht zondag een lastige race, met name door de bandenslijtage.
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