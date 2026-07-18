Verstappen lyrisch na weergaloze Hadjar-slipstream: 'Anders was het P6 of zoiets'
Verstappen lyrisch na weergaloze Hadjar-slipstream: 'Anders was het P6 of zoiets'Maak ons je Google-favoriet
Max Verstappen heeft zaterdag met de uitstekende hulp van Isack Hadjar een geweldige P2 gepakt in de kwalificatie op Spa-Francorchamps. Een welkome opsteker in een voorlopig lastig seizoen. De Nederlander is na afloop met name lyrisch over de hulp van zijn teammaat.
Het hele weekend ging het al vrij prima voor de Oostenrijkse formatie en was de snelheid goed in de vrije trainingen. Vechten om de voorste startrij leek echter wel wat te hoog gegrepen en dus besloot het team van Red Bull het voor Verstappen over een andere boeg te gooien door Hadjar op te offeren en de Nederlander een 'tow' te geven om zo de maximale rondetijd eruit te persen op deze zaterdagmiddag. Met succes, want Verstappen kwam met een puike ronde op P2 terecht, iets wat hij zelf ook niet zomaar voor mogelijk had gehouden.
Verstappen blij met P2
Hoewel interviewster Naomi Schiff - enigszins vreemd - opmerkt dat de tow van Verstappen hem juist in de weg leek te zitten, wijst Verstappen die claim direct af: "Het heeft me zéker wel geholpen. Anders stond ik hier niet en was ik P6 of zoiets. Hij heeft mij een geweldige tow gegeven in de laatste sector. Daarom sta ik hier. Morgen moet ik wel goed in de spiegels gaan kijken met de mensen om mij heen. De auto doet het prima dit weekend en we zijn heel blij om op de voorste startrij te staan." Ten slotte kijkt hij kort nog even naar zondag: "Het is altijd moeilijk hier met de banden in de lange runs. We gaan zien of ik bij kan blijven of niet."
Gerelateerd
Meer F1-nieuws
Laatste F1-nieuws
LIVE (gesloten) | Kwalificatie GP België: Norris snelste halverwege Q3, Verstappen P4 ondanks slipstream
- Vandaag 15:58
Net binnen
Aanbevolen door de redactie
Antonelli troeft Verstappen na weergaloze slipstream Hadjar af en pakt pole op Spa
Button waarschuwt Verstappen: "Anders is ineens je carrière voorbij"
Verstappen derde in laatste vrije training België, Hamilton crasht in slotseconden
Waarom Verstappen en een vijftienjarig talent samen gaan werken
Net binnen
Dit is de voorlopige startopstelling voor de GP van België met alle gridstraffen verwerkt
- 7 minuten geleden
Verstappen onthult over slipstream Hadjar: "Ik heb nergens om gevraagd"
- 38 minuten geleden
'Red Bull vindt in Hart de opvolger van Lambiase als race-engineer van Verstappen'
- 1 uur geleden
- 2
Wolff tast in het duister na P4 Russell: 'Hij verliest veel tijd'
- 1 uur geleden
- 1
Internet stipt megarondje Antonelli aan: 'Er komt een masterclass aan'
- 2 uur geleden
- 2
Verstappen houdt kritiek voor zich na kwalificatie: "Straks schiet iemand me nog neer"
- 2 uur geleden
- 2
Veel gelezen
Strafpunten F1: Bearman eindelijk niet meer in de buurt van schorsing na Britse GP
- 10 juli
Verstappen naar McLaren is meer dan logisch: Red Bull is niet meer wat het ooit was
- 8 juli
'Transfer Verstappen in afrondende fase', FIA doet onderzoek naar RB22 | GPFans Recap
- 8 juli
Verstappen neemt vijftienjarig McLaren-talent onder zijn hoede: "De pure snelheid is er al"
- Gisteren 10:41
'Red Bull wacht op antwoord, kamp-Verstappen stelt beslissing uit'
- 1 juli
Hadjar vol lof over P2 Verstappen: "Erg indrukwekkend"
- 29 juni