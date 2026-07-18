Max Verstappen heeft zaterdag met de uitstekende hulp van Isack Hadjar een geweldige P2 gepakt in de kwalificatie op Spa-Francorchamps. Een welkome opsteker in een voorlopig lastig seizoen. De Nederlander is na afloop met name lyrisch over de hulp van zijn teammaat.

Het hele weekend ging het al vrij prima voor de Oostenrijkse formatie en was de snelheid goed in de vrije trainingen. Vechten om de voorste startrij leek echter wel wat te hoog gegrepen en dus besloot het team van Red Bull het voor Verstappen over een andere boeg te gooien door Hadjar op te offeren en de Nederlander een 'tow' te geven om zo de maximale rondetijd eruit te persen op deze zaterdagmiddag. Met succes, want Verstappen kwam met een puike ronde op P2 terecht, iets wat hij zelf ook niet zomaar voor mogelijk had gehouden.

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Verstappen blij met P2

Hoewel interviewster Naomi Schiff - enigszins vreemd - opmerkt dat de tow van Verstappen hem juist in de weg leek te zitten, wijst Verstappen die claim direct af: "Het heeft me zéker wel geholpen. Anders stond ik hier niet en was ik P6 of zoiets. Hij heeft mij een geweldige tow gegeven in de laatste sector. Daarom sta ik hier. Morgen moet ik wel goed in de spiegels gaan kijken met de mensen om mij heen. De auto doet het prima dit weekend en we zijn heel blij om op de voorste startrij te staan." Ten slotte kijkt hij kort nog even naar zondag: "Het is altijd moeilijk hier met de banden in de lange runs. We gaan zien of ik bij kan blijven of niet."

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