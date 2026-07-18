close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
Kimi Antonelli, Max Verstappen, Lando Norris, Belgian GP, 2026

Internet stipt megarondje Antonelli aan: 'Er komt een masterclass aan'

Kimi Antonelli, Max Verstappen, Lando Norris, Belgian GP, 2026 — Foto: © IMAGO
2 reacties

Internet stipt megarondje Antonelli aan: 'Er komt een masterclass aan'

Redactie
Google Maak ons je Google-favoriet

De kwalificatie in België is ten prooi gevallen aan Kimi Antonelli, die er met de pole position vandoor ging. Hoewel Max Verstappen kon genieten van een tow van teamgenoot Isack Hadjar, kwam de Nederlander alsnog drie tienden tekort. Lando Norris wist de derde tijd te rijden op Spa-Francorchamps.

In Q1 kwam Red Bull nog sterk voor de dag, waarbij Verstappen die sessie als snelste wist af te sluiten. Toch wisten de Mercedessen in Q2 hun ware snelheid te laten zien en in Q3 werd dat bekroond met de pole position voor de huidige klassementsleider. Norris is weliswaar als derde geëindigd, maar zal door zijn gridstraf naar achteren worden gezet.

Kwalificatie Grand Prix van België

Op social media kijkt men vooral uit naar de strijd tussen Verstappen en Antonelli, die zondag vanaf de eerste startrij zullen starten.

Gerelateerd

Max Verstappen Lando Norris Kimi Antonelli Grand Prix van België Spa-Francorchamps

Meer F1-nieuws

Laatste F1-nieuws

Mekies trots op teamwork bij Red Bull: "We hadden vandaag niet meer kunnen doen"

Mekies trots op teamwork bij Red Bull: "We hadden vandaag niet meer kunnen doen"

  • 2 uur geleden
  • 3
Dit is de voorlopige startopstelling voor de GP van België met alle gridstraffen verwerkt

Dit is de voorlopige startopstelling voor de GP van België met alle gridstraffen verwerkt

  • 7 minuten geleden
Antonelli pakt pole, maar kijkt naar Verstappen op P2: 'Belangrijk om goede start te hebben'

Antonelli pakt pole, maar kijkt naar Verstappen op P2: 'Belangrijk om goede start te hebben'

  • 2 uur geleden
  • 3
Verstappen onthult over slipstream Hadjar: "Ik heb nergens om gevraagd"

Verstappen onthult over slipstream Hadjar: "Ik heb nergens om gevraagd"

  • 37 minuten geleden
Verstappen lyrisch na weergaloze Hadjar-slipstream: 'Anders was het P6 of zoiets'

Verstappen lyrisch na weergaloze Hadjar-slipstream: 'Anders was het P6 of zoiets'

  • 3 uur geleden
  • 8
LIVE (gesloten) | Kwalificatie GP België: Norris snelste halverwege Q3, Verstappen P4 ondanks slipstream Live

LIVE (gesloten) | Kwalificatie GP België: Norris snelste halverwege Q3, Verstappen P4 ondanks slipstream

  • Vandaag 15:58

Net binnen

20:16
Dit is de voorlopige startopstelling voor de GP van België met alle gridstraffen verwerkt
19:46
Verstappen onthult over slipstream Hadjar: "Ik heb nergens om gevraagd"
19:18
'Red Bull vindt in Hart de opvolger van Lambiase als race-engineer van Verstappen'
18:52
Wolff tast in het duister na P4 Russell: 'Hij verliest veel tijd'
17:52
Verstappen houdt kritiek voor zich na kwalificatie: "Straks schiet iemand me nog neer"
F1-nieuws

Aanbevolen door de redactie

Antonelli troeft Verstappen na weergaloze slipstream Hadjar af en pakt pole op Spa Samenvatting kwalificatie

Antonelli troeft Verstappen na weergaloze slipstream Hadjar af en pakt pole op Spa

3 uur geleden
Button waarschuwt Verstappen: "Anders is ineens je carrière voorbij" Max Verstappen

Button waarschuwt Verstappen: "Anders is ineens je carrière voorbij"

Vandaag 15:49
Verstappen derde in laatste vrije training België, Hamilton crasht in slotseconden Samenvatting VT3

Verstappen derde in laatste vrije training België, Hamilton crasht in slotseconden

Vandaag 13:30
Waarom Verstappen en een vijftienjarig talent samen gaan werken Max Verstappen

Waarom Verstappen en een vijftienjarig talent samen gaan werken

Vandaag 12:20
Ontdek het op Google Play
x