Internet stipt megarondje Antonelli aan: 'Er komt een masterclass aan'
Internet stipt megarondje Antonelli aan: 'Er komt een masterclass aan'Maak ons je Google-favoriet
De kwalificatie in België is ten prooi gevallen aan Kimi Antonelli, die er met de pole position vandoor ging. Hoewel Max Verstappen kon genieten van een tow van teamgenoot Isack Hadjar, kwam de Nederlander alsnog drie tienden tekort. Lando Norris wist de derde tijd te rijden op Spa-Francorchamps.
In Q1 kwam Red Bull nog sterk voor de dag, waarbij Verstappen die sessie als snelste wist af te sluiten. Toch wisten de Mercedessen in Q2 hun ware snelheid te laten zien en in Q3 werd dat bekroond met de pole position voor de huidige klassementsleider. Norris is weliswaar als derde geëindigd, maar zal door zijn gridstraf naar achteren worden gezet.
Kwalificatie Grand Prix van België
Op social media kijkt men vooral uit naar de strijd tussen Verstappen en Antonelli, die zondag vanaf de eerste startrij zullen starten.
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