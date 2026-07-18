De kwalificatie in België is ten prooi gevallen aan Kimi Antonelli, die er met de pole position vandoor ging. Hoewel Max Verstappen kon genieten van een tow van teamgenoot Isack Hadjar, kwam de Nederlander alsnog drie tienden tekort. Lando Norris wist de derde tijd te rijden op Spa-Francorchamps.

In Q1 kwam Red Bull nog sterk voor de dag, waarbij Verstappen die sessie als snelste wist af te sluiten. Toch wisten de Mercedessen in Q2 hun ware snelheid te laten zien en in Q3 werd dat bekroond met de pole position voor de huidige klassementsleider. Norris is weliswaar als derde geëindigd, maar zal door zijn gridstraf naar achteren worden gezet.

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Kwalificatie Grand Prix van België

Op social media kijkt men vooral uit naar de strijd tussen Verstappen en Antonelli, die zondag vanaf de eerste startrij zullen starten.

Another Kimi masterclass incoming ? pic.twitter.com/WRRK53pwXg — SleeperF1 (@SleeperF1) July 18, 2026

Red bull and their failed slipstream attempt to get Max pole pic.twitter.com/GOmZA4h9tu — ynnad (@SupaDanno) July 18, 2026

Kimi is a different breed Pole merchant at Spa again. Mercedes cooking! — Chosen People (@ChosenPeopleVIP) July 18, 2026

What a lap from Verstappen. Antonelli comes up good again and take the pole. — Karan (@Karanpacu) July 18, 2026

bro got a whole slip stream in the whole third sector and still had 3 tenths dunked on his head???????? — Josh (@xjosh004) July 18, 2026

Oh look he magically finds 3 tenths on everyone on the final run yet again… totally legal car though — Steven Tyrrell (@Steventyrrell20) July 18, 2026

Even with that massive tow, Max still lost, what a rocketship — Name cannot be blank (@futuremartian4) July 18, 2026

Kimi isn't even excited after the pole. P1 in quali has become normal for him. — Singh (@20_1NM) July 18, 2026

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