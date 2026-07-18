Dries van Langendonck valt sinds afgelopen donderdag onder de vleugels van Max Verstappen en het management van zijn eigen team: Verstappen Racing. Het vijftienjarige talent voegde zich eerder al bij het McLaren Driver Development Programme, maar wordt nu ook door de viervoudig wereldkampioen richting de Formule 1 begeleid.

Van Langendonck voegde zich in juli 2024 bij het juniorenprogramma van McLaren, nadat hij de wereldtitel greep in de OK-juniorklasse van de kartsport. Sindsdien heeft de vijftienjarige Belg een aantal Europese titels aan zijn portfolio toegevoegd, waarna hij begin dit jaar begon aan zijn eerste volledige seizoen in de Formule 4. Halverwege het seizoen gaat hij aan de leiding in het F4 British Championship, terwijl hij eerder al de Formule Winter Series op zijn naam schreef. Van Langendonck maakt in hoog tempo naam voor zichzelf en naast dat hij dus door McLaren wordt ondersteund, gaan nu ook Verstappen en het management van de Nederlander zich om hem bekommeren. Het doel is duidelijk: Verstappen liet aan onder andere GPFans weten dat hij zijn kersverse pupil wil helpen met het maken van de juiste keuzes richting de Formule 1.

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Van Langendonck wordt door team Verstappen richting de Formule 1 geholpen

Het Belgische talent was op vrijdag aanwezig in Spa, waar hij na de bekendmaking van afgelopen donderdag logischerwijs de aandacht trok in de Formule 1-paddock: "Het was geweldig om hier in Spa bij het McLaren Mastercard F1 Team te zijn", vertelt hij bij Verstappen.com. "Ik was in de pitbox tijdens de eerste en tweede vrije training, dus ik heb veel geleerd door mee te luisteren naar de boordradio, te zien hoe het team te werk gaat en vooral van de ervaring te genieten. Het is altijd bijzonder om bij een Formule 1-evenement te zijn, dus ik wil altijd het maximale uit de kans halen.”

Over de samenwerking met Verstappen Racing vertelt hij: “Verstappen Racing biedt naast McLaren nog een extra laag ondersteuning en backing, wat belangrijk zal zijn voor mijn carrière. Het geeft me toegang tot extra middelen en mogelijkheden om me als coureur verder te ontwikkelen, waaronder extra simulatortijd bij Verstappen Racing Pro Simulation van Max. Met de steun van zowel McLaren als Verstappen Racing kan ik me concentreren op het verbeteren van elk aspect van mijn prestaties en de best mogelijke coureur worden.”

Verstappen vertelt hoe samenwerking tot stand kwam

GPFans vroeg op donderdag aan Verstappen hoe deze samenwerking tot stand is gekomen: "Onze families gaan al een hele tijd terug", klonk het. "De vader van Dries kent mijn vader, ze zijn goede vrienden. Op een gegeven moment kwam het een beetje ter sprake. Hij was druk bezig met karten en dan hou je dat een beetje in de gaten. Op een gegeven moment knoop je het gesprek aan en dan kom je op het punt waar we nu staan." Of het doel is om de Formule 1 te halen? "Dries is degene die het gas in moet trappen. Wij proberen hem met alles eromheen te helpen en te helpen om de juiste keuzes te maken. Je ziet veel mensen de verkeerde keuzes maken en bij de verkeerde teams uitkomen. Daarnaast helpen we met de voorbereiding met de simulator en de technische kennis."

De viervoudig wereldkampioen verklaarde eveneens waarom hij het jonge talent uit het Limburgse Hasselt heeft uitgekozen: "Ik ben onder de indruk van de snelle ontwikkeling die Dries heeft doorgemaakt tijdens zijn carrière en het talent dat hij heeft laten zien, zowel in het karten als tijdens zijn eerste stappen in de open formuleklasses. Na het leren kennen van Dries en zijn familie ben ik ervan overtuigd dat hij alle potentie heeft om een toekomstige geweldige coureur te worden. Daarom zullen mijn managementteam en ik, met de simulatorondersteuning van Verstappen Racing Pro Simulation, Dries helpen om zijn ultieme doel, de Formule 1, te bereiken."

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