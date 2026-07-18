Alan Permane, de teambaas van Racing Bulls, verwacht niet dat een eventueel vertrek van Max Verstappen bij Red Bull Racing een directe impact zal hebben op de dagelijkse gang van zaken binnen zijn eigen renstal. De Brit benadrukt dat het opleiden van talenten voor het hoofdteam de primaire taak blijft, ongeacht wie daar de stoeltjes bezet.

De toekomst van de viervoudig wereldkampioen is momenteel een veelbesproken onderwerp in de paddock. Hoewel hij nog tot en met eind 2028 vastligt bij Red Bull, zorgt een prestatieclausule in zijn contract voor aanhoudende geruchten over een overstap naar McLaren. Waar Raymond Vermeulen tegenover oe24 liet weten dat ze het contract uit willen zitten, wilde Verstappen geen bevestiging geven gedurende de media voor de F1 Grand Prix van België.

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Geen directe impact op eigen team

Mocht het daadwerkelijk tot een breuk komen tussen het kamp-Verstappen en Red Bull, dan levert dat voor Racing Bulls geen directe problemen op. "Nou, op mijn team zal het geen impact hebben, want hij rijdt niet voor mij", vertelde Permane nuchter tegenover onder andere GPFans. Hij wijst de verantwoordelijkheid door naar Laurent Mekies, de CEO en teambaas van Red Bull Racing. "Max rijdt niet voor mij en het is aan Laurent om zijn coureurs voor volgend seizoen te bepalen. Als hij echt gelooft dat Liam [Lawson] of Arvid [Lindblad] klaar is om die uitdaging aan te gaan, dan zijn we er natuurlijk klaar voor om dat te ondersteunen." Hij weigert echter te speculeren over mogelijke ruildeals met andere teams, omdat er volgens hem te veel onbekende factoren meespelen.

Verstappen als ultieme graadmeter

Hoewel een vertrek organisatorisch weinig verandert voor de zusterformatie, zou het verlies van Verstappen wel betekenen dat de jonge talenten hun belangrijkste referentiepunt kwijtraken. Permane stelt zijn huidige coureurs constant bloot aan de werkwijze van de Limburger. "Op dit moment gebruiken we zijn GPS en luisteren we naar zijn boardradio. Eén van de dingen die ik altijd tegen onze jongens zeg is: luister naar zijn communicatie. Luister naar hoe kalm hij altijd is. Luister naar hoe goed zijn feedback is", vertelt Permane. Hij noemt Verstappen een absolute maatstaf, niet alleen vanwege zijn pure snelheid, maar ook door zijn voorbeeldige gedrag in en rondom de auto.

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Doorschuiven van talent

Volgens Permane is het klaarstomen van talenten als Isack Hadjar, de huidige teamgenoot van Verstappen, precies waar Racing Bulls voor bestaat. "Dat is zeker het doel van onze beide jongens, en het doel van mij en ons team is om coureurs voor dat team te ontwikkelen", benadrukt hij. Mocht er in de toekomst een plek vrijkomen bij de hoofdmacht, als Verstappen besluit zijn handtekening bij een ander team te zetten, dan heeft de leiding in ieder geval opties uit eigen kweek. "Als en wanneer Laurent een andere coureur nodig heeft, heeft hij er een of twee om uit te kiezen", besluit Permane.

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