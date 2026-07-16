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Max Verstappen, generic, Belgian GP, 2026

Verstappen kortaf over transferperikelen: "Er valt niets te zeggen"

Max Verstappen, generic, Belgian GP, 2026 — Foto: © IMAGO
2 reacties

Verstappen kortaf over transferperikelen: "Er valt niets te zeggen"

Remy Ramjiawan
Redacteur/presentator GPFans
Formule 1-verslaggever, interviewer, maar ook presentator en redacteur
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De man over wie het de afgelopen weken veelvuldig is gegaan, Max Verstappen, heeft tijdens de persconferentie in België nogmaals uitgelegd dat er momenteel geen update is over zijn toekomst. De afgelopen jaren was het vooral Mercedes dat flirtte met de Nederlander, maar de afgelopen weken doken ook geruchten op over een mogelijke overstap naar McLaren.

Dat er momenteel wordt gespeculeerd over de toekomst van Verstappen bij Red Bull heeft alles te maken met de huidige prestaties. De RB22 beschikt volgens de FIA over de beste verbrandingsmotor van het veld, maar de auto komt nog altijd tekort ten opzichte van Mercedes en McLaren. Daarnaast is de nieuwe Macarena-vleugel, met name op de RB22 van Verstappen, niet betrouwbaar gebleken. De Nederlander crashte er in Oostenrijk tijdens de kwalificatie mee en ook in Silverstone vloog de viervoudig wereldkampioen van de baan.

Management Verstappen spreekt zich uit

Red Bull is momenteel een team in opbouw onder leiding van Laurent Mekies. Diverse kopstukken hebben de renstal inmiddels verlaten en ook de race-engineer van Verstappen, Gianpiero Lambiase, zal binnen afzienbare tijd de overstap maken naar McLaren. De geruchten dat de Nederlander zelf eveneens aan een vertrek denkt, namen de afgelopen weken toe. Manager Raymond Vermeulen benadrukte onlangs tegenover OE24 echter het plan: "Er wordt veel geschreven. Maar de waarheid is dat Max de boel bij Red Bull wil afmaken. Hij heeft een contract tot en met 2028 en wil dat graag uitdienen."

Verstappen houdt kaken stijf op elkaar

Verstappen zelf hield zich tijdens de persconferentie, waarbij ook GPFans aanwezig was, op de vlakte. "Nee", antwoordde hij op de vraag of er al een update is over zijn toekomst. Op de vraag wat hij van alle geruchten vindt, reageerde hij kort: "Niks." Verder maakte Verstappen duidelijk dat hij voorlopig niet verder op de kwestie wil ingaan: "Nee, er valt niets te zeggen (...) Ik wil geen ja of nee zeggen over mijn toekomst. Als er iets te melden is, dan zal ik dat doen."

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