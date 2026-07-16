McLaren bevestigt gridstraf voor GP België: 'Kiezen er bewust voor om het hier te doen'
McLaren bevestigt gridstraf voor GP België: 'Kiezen er bewust voor om het hier te doen'Maak ons je Google-favoriet
Lando Norris zal tijdens de F1 Grand Prix van België een gridstraf van tien plaatsen moeten incasseren. De McLaren-coureur krijgt op het Circuit de Spa-Francorchamps een vierde zogeheten power electronics unit in zijn wagen gemonteerd. Hiermee overschrijdt de coureur zijn maximaal toegestane limiet van drie componenten voor dit seizoen, wat automatisch resulteert in een straf van de FIA.
De noodzaak voor de nieuwe motoronderdelen is het gevolg van een reeks technische problemen eerder dit jaar. De eerste unit van de regerend wereldkampioen ging verloren door een defect waardoor hij niet kon starten in China. Een tweede exemplaar moest tijdens het raceweekend in Japan worden afgeschreven na problemen in de vrije training. Hoewel het team de beschadigde motoronderdelen uit Japan wist te repareren, begaf deze unit het definitief tijdens de tweede training in Monaco.
Betrouwbaarheidsverbeteringen
De renstal uit Woking komt uiteraard in actie met de Mercedes-krachtbron, maar krijgt voor de race in de Ardennen eindelijk de beschikking over een verbeterde specificatie. "Hoewel de power electronics unit die we in Japan hebben geïnstalleerd en sinds Miami in elke sessie hebben gebruikt betrouwbaar heeft gewerkt, heeft Mercedes-AMG High Performance Powertrains sindsdien een reeks betrouwbaarheidsverbeteringen doorgevoerd aan hun nieuwe systemen", zo laat McLaren in een verklaring weten tegenover onder andere GPFans. "Om van deze verbeteringen te profiteren, moeten we een gridstraf van tien plaatsen incasseren met de auto van Lando om de nieuwe onderdelen te installeren", aldus het team.
McLaren kiest bewust voor gridstraf op Spa-Francorchamps
De keuze voor Spa-Francorchamps is strategisch. "We hebben ervoor gekozen om dit in België te doen, een circuit waar inhalen relatief vaker voorkomt, in tegenstelling tot de volgende twee evenementen in Hongarije en Zandvoort", zo luidt de uitleg. Met deze wissel hoopt de formatie verdere motorgerelateerde gridstraffen in de rest van de campagne te voorkomen. "We zijn nu van plan om deze vierde elektronica-eenheid voor de rest van het seizoen te gebruiken, om de betrouwbaarheid te maximaliseren en tegelijkertijd de sportieve straffen voor Lando te minimaliseren."
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