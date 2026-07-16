McLaren-junior zet handtekening bij Verstappen Racing: "Geweldig om van Max te kunnen leren"
McLaren-junior zet handtekening bij Verstappen Racing: "Geweldig om van Max te kunnen leren"Maak ons je Google-favoriet
Max Verstappen neemt een jong talent van McLaren onder zijn vleugels. Dries Van Langendonck heeft namelijk zijn handtekening gezet bij Verstappen Racing. De vijftienjarige coureur, die net als Verstappen in het Belgisch-Limburgse Hasselt is geboren, krijgt op deze manier extra hulp richting de Formule 1.
Van Langendonck schreef Nederlandse titels op zijn naam in de kartsport en won de Trofeo Andrea Margutti, waarin ooit ook Giancarlo Fisichella en Verstappens moeder Sophie Kumpen zegevierden. Na Europese kampioenschappen en een wereldkampioenschap te hebben verdiend, debuteerde hij halverwege vorig jaar in de autosport. Begin dit seizoen domineerde hij de Formule Winter Series en momenteel leidt hij de puntenstand in het British F4 na vier overwinningen in vijftien races. Twee van deze zeges pakte hij afgelopen weekend op Circuit Zandvoort.
Geweldig om van Verstappen te leren
"Verstappen Racing biedt de support die ik nodig heb om mijn carrière naar een hoger niveau te tillen en is een belangrijke stap op weg naar de Formule 1, mijn ultieme doel", klinkt Van Langendonck verheugd. Hij blijft deel uitmaken van het McLaren-opleidingsprogramma naast de deal met Verstappen Racing. Verdere stappen naast het proberen binnen te slepen van de Britse Formule 4-titel zijn nog niet voor de Belg aangekondigd. Aangezien hij volgende maand zestien jaar oud wordt, zou hij wel de stap mogen zetten naar het Formule Regional-niveau in 2027.
"Het is geweldig om te kunnen leren van zo'n ervaren coureur als Max en de steun te hebben van zijn professionele managementteam, naast dat van McLaren Racing. Ik ben erg dankbaar. Ik zal blijven pushen om maximaal te presteren, terwijl ik bezig ben met wat ik het liefst doe: racen."
Gerelateerd
Meer F1-nieuws
Laatste F1-nieuws
Verstappen over nieuwe aanwinst: "We gaan Van Langendonck helpen de F1 te bereiken"
- 9 minuten geleden
'Red Bull overweegt verbod op Macarena-vleugel af te dwingen na eigen falen Verstappen'
- 2 uur geleden
- 3
Net binnen
Aanbevolen door de redactie
Manager Verstappen geeft update over toekomst Max na meeting Jos en Marko
Piastri duidelijk na geruchten over Verstappen richting McLaren: 'Veel plezier ermee'
'Kamp Verstappen liet foto bewust uitlekken om contracteisen af te dwingen'
'Bearman is om deze reden niet geschikt als opvolger van Verstappen bij Red Bull Racing'
Net binnen
Verstappen over nieuwe aanwinst: "We gaan Van Langendonck helpen de F1 te bereiken"
- 9 minuten geleden
Norris hekelt "strenge Formule 1-regels" na gênant moment op Goodwood
- 52 minuten geleden
McLaren-junior zet handtekening bij Verstappen Racing: "Geweldig om van Max te kunnen leren"
- 1 uur geleden
'Red Bull overweegt verbod op Macarena-vleugel af te dwingen na eigen falen Verstappen'
- 2 uur geleden
- 3
FIA bevestigt veranderingen aan Circuit de Spa-Francorchamps voor GP België
- 3 uur geleden
Manager Verstappen geeft update over toekomst Max na meeting Jos en Marko
- 3 uur geleden
- 3
Veel gelezen
Strafpunten F1: Bearman eindelijk niet meer in de buurt van schorsing na Britse GP
- 10 juli
Verstappen naar McLaren is meer dan logisch: Red Bull is niet meer wat het ooit was
- 8 juli
'Transfer Verstappen in afrondende fase', FIA doet onderzoek naar RB22 | GPFans Recap
- 8 juli
'Red Bull wacht op antwoord, kamp-Verstappen stelt beslissing uit'
- 1 juli
Hadjar vol lof over P2 Verstappen: "Erg indrukwekkend"
- 29 juni
Viaplay verdwijnt uit Nederland: Formule 1 voortaan te zien bij Videoland
- 1 juli