Max Verstappen neemt een jong talent van McLaren onder zijn vleugels. Dries Van Langendonck heeft namelijk zijn handtekening gezet bij Verstappen Racing. De vijftienjarige coureur, die net als Verstappen in het Belgisch-Limburgse Hasselt is geboren, krijgt op deze manier extra hulp richting de Formule 1.

Van Langendonck schreef Nederlandse titels op zijn naam in de kartsport en won de Trofeo Andrea Margutti, waarin ooit ook Giancarlo Fisichella en Verstappens moeder Sophie Kumpen zegevierden. Na Europese kampioenschappen en een wereldkampioenschap te hebben verdiend, debuteerde hij halverwege vorig jaar in de autosport. Begin dit seizoen domineerde hij de Formule Winter Series en momenteel leidt hij de puntenstand in het British F4 na vier overwinningen in vijftien races. Twee van deze zeges pakte hij afgelopen weekend op Circuit Zandvoort.

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Geweldig om van Verstappen te leren

"Verstappen Racing biedt de support die ik nodig heb om mijn carrière naar een hoger niveau te tillen en is een belangrijke stap op weg naar de Formule 1, mijn ultieme doel", klinkt Van Langendonck verheugd. Hij blijft deel uitmaken van het McLaren-opleidingsprogramma naast de deal met Verstappen Racing. Verdere stappen naast het proberen binnen te slepen van de Britse Formule 4-titel zijn nog niet voor de Belg aangekondigd. Aangezien hij volgende maand zestien jaar oud wordt, zou hij wel de stap mogen zetten naar het Formule Regional-niveau in 2027.

© F4 British Championship

"Het is geweldig om te kunnen leren van zo'n ervaren coureur als Max en de steun te hebben van zijn professionele managementteam, naast dat van McLaren Racing. Ik ben erg dankbaar. Ik zal blijven pushen om maximaal te presteren, terwijl ik bezig ben met wat ik het liefst doe: racen."

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