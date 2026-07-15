Volgens Jan Bolscher is het nog maar de vraag of Max Verstappen een logische overstap binnen de Formule 1 kan maken. De paddockverslaggever van GPFans stelt in de podcast van het GPFans Raceteam dat de vermeende interesse van concurrenten weinig zinvol is en sluit zelfs een abrupt vertrek uit de koningsklasse van de autosport niet uit.

Hoewel de viervoudig wereldkampioen officieel nog tot en met het einde van 2028 onder contract staat bij Red Bull Racing, draait de geruchtenmolen op volle toeren. Vanwege de tegenvallende prestaties dit seizoen kan een ontsnappingsclausule in zijn verbintenis inmiddels geactiveerd worden. Verstappen staat momenteel zevende in de tussenstand en kan mathematisch gezien niet in de top twee staan voor de zomerstop. De Oostenrijkse renstal zou nog hebben geprobeerd om deze clausule voor acht miljoen euro af te kopen, maar dat aanbod is door het management van Verstappen afgewezen.

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Geen heil in McLaren-deal

Eén van de teams die veelvuldig aan de Limburger wordt gelinkt, is McLaren. Bolscher, die er bij de aankomende Grand Prix van België zelf weer bij zal zijn, ziet daar echter weinig logica in. "Ik vind die hele McLaren-deal een beetje vreemd. Waarom zou Max daar heen willen? McLaren doet het niet beter dan Red Bull. Dus er zijn niet echt opties voor Max", vertelt hij bij het GPFans Raceteam. Hoewel de Britse formatie momenteel de derde plaats in het constructeurskampioenschap bezet en Red Bull is teruggezakt naar de vierde positie, kampen beide renstallen met een aanzienlijke achterstand op koploper Mercedes.

Verstappen vult zijn dagen ook zonder F1

Omdat de alternatieven op de grid niet direct een garantie op succes bieden, houdt Bolscher rekening met een drastischer scenario. Hij speculeert over een mogelijk afscheid tijdens de thuisrace van Verstappen. "Wat als hij in Zandvoort ineens zegt: 'Oké, weet je wat? Ik kap ermee'. Ik denk niet dat het gebeurt, maar aan de andere kant zie ik ook niet echt transfermogelijkheden. En Max is er wel gek genoeg voor."

Dat Verstappen de Formule 1 de rug toe zou keren, heeft volgens Bolscher alles te maken met zijn nuchtere kijk op de racewereld en zijn brede interesses. "Hij geeft niets om records en statistieken en hij heeft genoeg passies buiten de Formule 1. GT3, hij is teambaas, hij heeft een passie voor simulatoren. Hij weet zijn dagen zonder Formule 1 ook wel te vullen. Hij is er gek genoeg voor om te zeggen: 'Weet je wat? Aju!'."

Die passies buiten F1 hebben dit jaar al concreet vorm gekregen. Met zijn eigen renstal, Verstappen Racing, is hij actief in de GT World Challenge Europe powered by AWS en zet hij in samenwerking met 2 Seas Motorsport een Mercedes-AMG GT3 in. Eerder dit seizoen kroop de coureur bovendien zelf achter het stuur tijdens de ADAC RAVENOL 24h Nürburgring.