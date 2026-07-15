Guenther Steiner denkt dat Max Verstappen er absoluut spijt van heeft dat hij in het verleden geen contract bij Mercedes heeft getekend. De voormalig teambaas van Haas F1 Team en huidige CEO van MotoGP-renstal Tech3 stelt dat de viervoudig wereldkampioen destijds zijn kans heeft gemist en dat de deur naar de Zilverpijlen inmiddels stevig in het slot zit.

De toekomst van de 28-jarige coureur is momenteel het onderwerp van veel speculatie in de paddock. Dat heeft alles te maken met de aanhoudende technische problemen en tegenvallende prestaties bij Red Bull Racing. Tijdens de twee meest recente Grand Prix-weekenden crashte hij door een haperende achtervleugel, eerst in de kwalificatie in Oostenrijk op de Red Bull Ring en daarna in de zondagsrace op Silverstone. Hij lag op podiumkoers in de Britse Grand Prix, maar door het plotselinge verlies van downforce stuiterde hij de grindbak in.

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Kans is Verstappen ontglipt

Waar Verstappen momenteel slechts de zevende plaats in het kampioenschap bezet en nadenkt over zijn opties, denkt Steiner dat een overstap naar Mercedes niet langer tot de mogelijkheden behoort. "Absoluut. Ik weet zeker dat hij er spijt van heeft", begint de Tiroler in The Red Flags Podcast. "Maar destijds werden alle onderhandelingen gevoerd met George en Mercedes. Ik denk dat het alternatief was geweest dat Max daar had kunnen zitten, maar ik denk dat Max gewoon niet zeker wist wat er in de toekomst ging gebeuren. En toen is het hem ontglipt", aldus Steiner. George Russell en kampioenschapsleider Andrea Kimi Antonelli zijn nu haast gegarandeerd bij Mercedes voor 2027.

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Verstappen wachtte nieuwe reglementen af

Hoewel er momenteel geruchten gaan over een prestatieclausule in het contract van de Red Bull-coureur waardoor hij na dit seizoen transfervrij zou kunnen vertrekken, betwijfelt Steiner of dat in het verleden ook mogelijk was geweest. "Ik denk dat hij op dat moment de kans had moeten grijpen, maar ik weet niet of hij dat jaar onder zijn contract uit had gekund", legt hij uit. "Maar hij werd overtuigd om te blijven waar hij is, en hij wachtte tot de nieuwe reglementen kwamen, en nu ziet het er blijkbaar naar uit dat het te laat is", voegt Steiner daaraan toe.

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