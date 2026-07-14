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Max Verstappen, Austrian GP, 2026, Red Bull, generic

'FIA grijpt in voor 2027 na vermoeden van slimme technische vondst'

Max Verstappen, Austrian GP, 2026, Red Bull, generic — Foto: © IMAGO
4 reacties

'FIA grijpt in voor 2027 na vermoeden van slimme technische vondst'

Remy Ramjiawan
Redacteur/presentator GPFans
Formule 1-verslaggever, interviewer, maar ook presentator en redacteur
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De FIA gaat de regels rondom de ophanging van Formule 1-auto's vanaf volgend jaar flink aanscherpen. Volgens het Italiaanse FormulaPassion wil de autosportbond hiermee een einde maken aan steeds complexere en duurdere systemen die teams ontwikkelen om een voordeel te vinden.

In de eerste versie van het technisch reglement voor 2027 is bijna een volledige pagina gewijd aan nieuwe beperkingen voor de wielophanging. De FIA was al langer bezig met het terugdringen van ingewikkelde mechanische oplossingen. Zo werden voor 2026 onder meer gasveren verboden. Vanaf volgend jaar gaat de bond nog een stap verder. De nieuwe regels verbieden onderdelen waarvan het gedrag verandert op basis van factoren zoals snelheid, trillingen of de positie van de ophangingsstangen. In de praktijk betekent dit dat slimme systemen die de werking van de ophanging aanpassen tijdens het rijden niet meer zijn toegestaan.

Strenge limieten voor schokdempers

Ook de schokdempers krijgen te maken met strengere limieten. De FIA legt vast hoeveel invloed deze onderdelen mogen hebben op de beweging van de auto. Daarnaast moeten teams uitgebreide documentatie en grafieken van hun systemen aanleveren, zodat de bond beter kan controleren of iedereen zich aan de regels houdt.

Vermoeden van een technisch voordeel

De nieuwe regels lijken niet zomaar uit de lucht te komen vallen. Omdat de wijzigingen niets met veiligheid te maken hebben, bestaat het vermoeden dat een of meerdere teams een innovatief systeem hebben ontwikkeld waar de FIA nu een stokje voor wil steken. Bij de huidige generatie Formule 1-auto's is het behouden van de juiste rijhoogte een grote uitdaging. Op hoge snelheid zorgt de enorme hoeveelheid downforce ervoor dat de auto's dichter naar het asfalt worden gedrukt, waardoor de vloer sneller kan slijten.

Het is daarom goed mogelijk dat een team een slimme oplossing heeft gevonden om dit probleem via de ophanging beter onder controle te krijgen. Welke renstal mogelijk een grijs gebied in de regels heeft gevonden, is niet bekend. Duidelijk is wel dat een eventuele innovatie vanaf volgend seizoen niet meer gebruikt mag worden.

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